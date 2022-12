Bilancio del primo anno di gestione degli impianti sportivi della Saline SC Senigallia "Tante le associazioni che hanno usufruito delle strutture. Investiti oltre 60mila euro per materiali e manutenzioni"

178 Letture Sport

Compie un anno la gestione degli impianti sportivi delle Saline da parte della nostra società e vogliamo approfittare per ringraziare tutte le associazioni e tutti gli sportivi che hanno utilizzato e stanno utilizzando la cittadella della sport.

Sono numerose le associazioni che ad oggi hanno usufruito degli impianti sportivi e che hanno colorato e animato i vari spazi dedicati alla pratica sportiva: Atletica Senigallia, Never Stop Run, Senigallia più Sport, Atletica Pontevecchio Bologna, Atletica Cinisello, Centro Europeo SCV, Atletica Frascati, ASD Francesco Francia Bologna, Luna Sports Academy, DM Skate, Asd Rolling Pattinatori D. Bosica Martinsicuro Teramo, Asd Toroll Sky Pesaro, Asd Jolly Club Padova, Asd Senigallia Skating Club, Road Runners Chiaravalle, Pedale Chiaravallese, Polisp. Candia Baraccola Aspio, ASD Sportissimamente, Danza in scena, ASD Senigallia Nuoto, Cima Sub Senigallia, Vivere Verde Onlus, Scuola materna “Tiro a segno” Corinaldo, Scuola Secondaria di I° grado “G. Fagnani”, Scuola Primaria Rodari, Scuola Secondaria Marchetti, Cooperativa Stella del mattino, Le Rondini Onlus, Senigallia Tennis Club, Tennisschule Emil Dascalu, Federazione Italiana Nuoto Marche, FC Vigor Senigallia.

Gli orari che attualmente sono a disposizione di associazioni e cittadini sono di molto superiori rispetto a quelli precedentemente in vigore e questo ha permesso di soddisfare al meglio tutte le richieste ed esigenze del mondo sportivo locale e non solo.

Come ribadito più volte e come riportato nel progetto presentato in gara la nostra volontà è quella di lavorare in squadra e collaborare con le associazioni per offrire alla città un panorama sportivo il più completo e qualificato possibile. Riteniamo infatti che all’interno delle associazioni sportive locali ci siano conoscenze, competenze e professionalità che permettano la costruzione di un percorso che porti a raggiungere risultati di alto livello e di interesse collettivo.

In questo primo anno abbiamo investito oltre 60000 € per l’acquisto di materiali e manutenzione varie oltre ad aver dovuto affrontare una spesa superiore a quella preventivata legata all’aumento dei costi delle utenze.

Ricordiamo che la segreteria degli impianti sportivi si trova all’interno della Piscina Saline dove è possibile chiedere info ed effettuare le prenotazioni per l’utilizzo dei campi da tennis e pista di atletica da parte dei privati e che le prenotazioni possono essere effettuate anche telefonicamente (071.7105741-345.5575281) o su apposita App “Oraprenoto”.

Approfittiamo per inviare Auguri di Buone Feste e Buon Anno a Tutti gli sportivi e alle loro famiglie ricordando che gli impianti sportivi saranno aperti anche durante le festività; vi invitiamo a consultare gli orari sui nostri canali comunicativi:

instagram.com/salinescsenigallia

facebook.com/salinescsenigallia

www.salinescsenigallia.it

da Saline SC Senigallia SSD ARL