Post sisma del 2016: a Camerino riapre il collegio per studenti nel centro storico Presidente Acquaroli: "Si restituisce un luogo ai giovani nel cuore della città. Ricostruzione è anche di prospettive per il futuro"

Ospiterà oltre 130 studenti e soprattutto riporterà le voci dei ragazzi nei vicoli del centro. È stato inaugurato la mattina del 19 dicembre a Camerino in via Bongiovanni 6, nel cuore della cittadina martoriata dal sisma 2016, il collegio per studenti Next Generation.