Senigallia: primi aiuti a famiglie che hanno dovuto abbandonare casa dopo l’alluvione Lo comunica il sindaco Olivetti, che aggiunge: "A gennaio arriveranno alla Regione i 200 milioni stanziati dal governo"

Il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti comunica che da poco la Regione Marche ha comunicato il decreto del Vice Commissario Delegato che attribuisce al Comune di Senigallia il denaro per il Contributo di Autonoma Sistemazione, rivolto alle famiglie che a seguito dell’evento meteorologico della notte tra il 15 ed il 16 settembre, hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.

“Abbiamo già attivato gli uffici per compiere tutti gli atti necessari per la predisposizione dei mandati di pagamento, ovviamente in attesa dell’accredito delle somme da parte della Regione nel Conto Comunale. Confidiamo di poter trasferire il Contributo ad ogni famiglia prima delle festività natalizie o al massimo prima dell’ultimo dell’anno.

Abbiamo avuto notizia che i successivi 200 milioni messi a disposizione dal nuovo Governo Meloni dovrebbero essere trasferiti alla regione nel mese di gennaio, circostanza che ci fa ben sperare nell’impiego di dette risorse sia per la sistemazione del fiume che per i ristori, in attesa della successiva erogazione degli ulteriori duecento milioni, quale saldo, previsti nella Legge di Bilancio.”

Così il Sindaco che aggiunge “Continueremo a vigilare ed a spronare gli organi preposti sulle prossime erogazioni, con la speranza di poter superare tutti insieme questo difficile momento”