Pallavolo: Banco Marchigiano Senigallia in trasferta a Pesaro Rinviato l'incontro della Security Tape

104 Letture Sport

Banco Marchigiano Miv di nuovo in campo a Pesaro a pochi giorni di distanza dall’onorevole sconfitta in Coppa Marche contro la Battistelli.

Sabato 17 dicembre, per la dodicesima giornata di serie C, neroazzurre impegnate alle ore 21 a Villa Fastiggi per affrontare la Glasstch Volley Pesaro.

Non gioca invece la Security Tape di Prima Divisione maschile.

E’ stato infatti rinviato in extremis il match previsto alla palestra Leopardi, alle ore 21 di sabato 17 dicembre (originariamente fissato alle 17.30, poi posticipato, infine rinviato). L’avversaria era la Pallavolo Fabriano.