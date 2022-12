Tavolo operativo della Regione Marche per affrontare il problema della fauna selvatica L'assessore Antonini: "Sta diventando una questione molto delicata e complessa"

“La problematica della fauna selvatica in libera circolazione nelle Marche, così come in tutto il Paese, sta diventando una questione molto delicata e complessa che occorre affrontare con ancora più efficacia e programmazione tra tutti i soggetti territoriali competenti, con in testa la Regione”: è quanto sottolinea l’assessore regionale alla Caccia e all’Agricoltura Andrea Maria Antonini.