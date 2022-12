Visita a Senigallia per il Governatore del Distretto Rotary 2090 Paolo Giorgio Signore ha inaugurato l'Aula Rotary donata al Liceo Classico "Perticari"

Il Governatore del Distretto Rotary 2090 Paolo Giorgio Signore, responsabile di coordinare le attività dei clubs di Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria per l’occasione accompagnato dall’Assistente Rossana Berardi, è stato accolto da una delegazione di soci del club di Senigallia guidata dal presidente Giovanni Consalvo Traina.

Presso il Teatro La Fenice, alla presenza del Sindaco che ha portato il saluto ed il ringraziamento dell’Amministrazione al Rotary per la sua attività di servizio, la più alta carica distrettuale ha partecipato alla conferenza aperta alle scuole e alla cittadinanza organizzata dal Rotary club Senigallia nella quale il Prof. Roberto Danovaro – professore ordinario di Ecologia dell’Università Politecnica delle Marche – è stato il relatore di un incontro sul tema “Inquinamento da Microplastiche”. La conferenza ha rappresentato il momento finale del progetto Adriatic Plastic Free iniziato con la donazione al porto cittadino di un dispositivo Seabin, capace di filtrare l’acqua depurandola da plastica e microplastica natante; a questa prima iniziativa è seguita la raccolta di rifiuti di plastica lungo il nostro litorale a cui hanno partecipato circa settecento studenti degli Istituti Comprensivi Fagnani e Marchetti di Senigallia, Belardi di Marzocca e Nori de’ Nobili di Trecastelli.

Nel corso dell’intensa giornata, alla presenza del Vicesindaco Riccardo Pizzi, del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello e del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Di Paola, è stata inaugurata l’aula multimediale che, anche grazie al coinvolgimento nel progetto della Fondazione Rotary ed al supporto del Rotary Club di Munster – St. Mauritz (Germania), il Rotary Club Senigallia ha donato al Liceo Classico Perticari. L’intento del sodalizio senigalliese è stato quello di fornire agli studenti i necessari strumenti tecnologici per approcciarsi ai nuovi linguaggi dei media con una particolare attenzione a quelli collegati al video making.

L’aula è infatti dotata di attrezzature professionali che permettono agli studenti di esercitarsi con gli ultimi ritrovati del settore come se fossero in una vero studio televisivo; in questo modo, si possono realizzare video, dirette streaming o prodotti multimediali sia in ambito comunicativo che didattico. Un’offerta formativa in più per l’Istituto Perticari che, da oggi, accanto allo studio dei classici, può offrire un concreto approccio ai nuovi linguaggi.

Dopo la riunione di lavoro con il Consiglio Direttivo del club, al quale hanno partecipato anche i presidenti Rotaract e Interact Veronica Crognaletti e Vittorio Vissani, è seguito l’incontro con i rotariani senigalliesi durante il quale il presidente Consalvo Traina ha illustrato al Governatore i futuri progetti sui quali il Rotary della città è già impegnato.