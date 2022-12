La Vigor Senigallia esce sconfitta dalla trasferta di Avezzano I padroni di casa si impongono per 3-1

101 Letture Sport

Dopo 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sette gare, si interrompe la striscia positiva della Vigor Senigallia. Mister Aldo Clementi e ragazzi cadono ad Avezzano 3-1, ma restano comunque al secondo posto della classifica in tandem col Trastevere. Un plauso e un ringraziamento a tutti i tifosi che hanno seguito la squadra in Abruzzo: siete fantastici!

La partenza della Vigor Senigallia è positiva, un buon fraseggio caratterizza le prime battute di gara. Capitan Pesaresi spacca la traversa dopo un quarto d’ora, annullata poi per la posizione giudicata irregolare dal direttore di gara. I locali passano al primo squillo con Cissè alla mezz’ora. L’occasione del pareggio capita sulla testa di Alessandro Pesaresi ma la conclusione è alta. Gli abruzzesi si chiudono nella ripresa, puntando sulle ripartenze. La Vigor copre bene il campo ma il gran tiro da fuori di Zanon finisce in rete e piega le gambe ai nostri ragazzi. E’ assedio rossoblu nel finale: Kerjota sbatte su Coco, stesso discorso per Mancini e D’Errico. Ci riprovano Tomba e Mancini ma nulla di fatto. E’ Corrado a chiudere i conti, con la Vigor che trova la rete solo allo scadere con Magi Galluzzi di testa.

Voltiamo subito pagina e iniziamoci a proiettare verso il prossimo appuntamento. Ancora in trasferta. La Vigor Senigallia domenica farà visita alla Sambenedettese, in un derby che si preannuncia entusiasmante in campo e sugli spalti. Forza ragazzi, state disputando una grande stagione!

TABELLINO AVEZZANO-VIGOR SENIGALLIA 3-1

AVEZZANO: Coco, Zanon, Labonia, Donatangelo (88′ Sbarzella), Scatozza, Filosa, Cissè (76′ Corrado), Bianciardi, Dos Santos, Bittaye (82′ Sassarini), Paris. All. Scorsini.

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Olivi (67′ Marcucci), Bucari (61′ Tomba), Marini, Gambini (67′ Bartolini), Magi Galluzzi, Kerjota, A. Pesaresi (61’ Mancini), D. Pesaresi, D’Errico, Baldini (84′ Vrioni). All. Clementi.

ARBITRO: Aronne di Roma 1.

RETI: 25′ Cissè, 65′ Zanon, 89′ Corrado, 90′ Magi Galluzzi.