Incontro formativo a Senigallia organizzato dal Consip La recente alluvione al centro della giornata

Si è svolto lunedì 5 dicembre a Senigallia l’incontro formativo organizzato da Consip e Comune di Senigallia per illustrare gli strumenti di e-procurement disponibili per gli acquisti necessari a far fronte alla fase emergenziale seguita all’alluvione nelle Marche del 15 settembre.



In particolar modo sono stati presentati ai rappresentanti dei Comuni alluvionati gli strumenti di e-procurement del Programma di Razionalizzazione degli acquisti della PA e le funzionalità della nuova piattaforma www.acquistinerepa.it con un focus sui bandi del Mepa: beni, lavori e servizi.

L’evento si inserisce nel progetto di supporto ai Comuni colpiti dall’alluvione che Consip ha sviluppato sin dalle prime fasi dell’emergenza.