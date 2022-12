Christmas Secrets col Rotaract Senigallia Domenica 11 dicembre 2022

Il Rotaract Club Senigallia ed il Rotaract Club Jesi sono lieti di invitarti al loro Interclub Natalizio CHRISTMAS SECRETS che si terrà Domenica 11 Dicembre 2022.



Alle ore 15:00 è prevista la Caccia al Tesoro Natalizia – gioco a squadre per grandi e bambini: il punto di ritrovo è Piazza del Duca di Senigallia; è previsto un fantastico premio per la squadra vincitrice. A seguire, a partire dalle 17:30, si terrà il tradizionale Concerto di Natale presso l’Auditorium San Rocco in collaborazione alla Corale V. Cruciani.

Il costo di partecipazione alla Caccia al Tesoro è di 5€, mentre l’ingresso al Concerto di Natale è ad offerta libera. Il ricavato dell’evento verrà devoluto al Service del Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Umbria, Molise) PROGETTO NOEMI, che nasce in collaborazione con l’associazione Progetto Noemi Onlus, guidata dai genitori della piccola Noemi, affetta da atrofia muscolare spinale. L’Associazione si pone tra gli obiettivi quello di sostenere l’operatività del Primo Reparto Regionale di Terapia sub intensiva pediatrica nell’Asl di Pescara e quello di incentivare i sostegni economici per le famiglie che vivono questo tipo di patologie, nella speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità di vita.

Per garantire una buona organizzazione dell’evento – ed in particolar modo della caccia al tesoro – è necessario iscriversi compilando i campi del Google Form (https://docs.google.com/forms/d/1BosCN50h-njH6DQRFCmRBjYwe-5sxgw3iLNWYsc7wb4/edit?pli=1#responses) o contattando la Presidente del Rotaract Club Senigallia Veronica Crognaletti (+39 3409835173). Si ricorda che è possibile partecipare anche solo ad una delle due iniziative pomeridiane.

Venite a riscoprire con noi la magia del Natale: vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio all’insegna dello spirito delle feste e del fare service!