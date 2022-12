Open Day sui giochi cognitivi organizzato sabato 3 dicembre dalla Fondazione A.R.C.A. Si svolgerà nella sede di via Maierini 34; prenotazioni aperte fino a venerdì 2 dicembre

Sabato 3 Dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, Fondazione A.R.C.A. Onlus organizzerà una giornata di Open Day sui giochi cognitivi, per promuovere le pari opportunità nei bambini, ragazzi e giovani adulti anche con disabilità e/o fragilità, includendo anche gli stranieri e coloro che presentano bisogni educativi speciali (BES). Si porrà l’attenzione sul gioco come parametro universale capace di avvicinare e coinvolgere TUTTI, grazie al suo essere un bisogno primario presente in ognuno di noi, fin da piccolissimi, che ci permette, quindi, di oltrepassare qualsiasi barriera per raggiungere l’altro.

Un motore di inclusione da scoprire e promuovere.

Il pomeriggio sarà organizzato su due turni: il primo dalle 16.00 alle 17.30; il secondo dalle 17.30 alle 19.00.

È obbligatoria l’iscrizione (gratuita) entro Venerdì 2 dicembre, inviando una mail a bibliotecaspeciale@fondazionearca.org

Se volete sostenere le attività e i servizi della Fondazione, per questo Natale scegliete il nostro regalo solidale. Potrete scegliere tra due cesti regalo differenti: scopriteli sulle news del nostro sito.

In particolare, il devoluto sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi tablet, che lavorano in ambienti distinti (iOS e Android), in modo da dare proseguo alle azioni sostenute dalla Regione Marche in ambito di educazione e di apprendimenti per i nostri figli, che potranno essere più autonomi se, come da letteratura accademica aggiornata, potranno usufruire del supporto delle app specifiche h 24.

Venite a trovarci in Via Maierini n. 34 (dietro il Comune di Senigallia), vi aspettiamo con una sorpresa finale!

Per tutte le novità, anche quelle natalizie, potete visitare il nostro sito e i nostri canali social.

Per informazioni potete anche contattarci via mail a bibliotecaspeciale@fondazionearca.org o chiamando allo 0717931107.