Conferenza all’Auditorium San Rocco sui pericoli geologici della valle del Misa L'evento è in programma nel pomeriggio di giovedì 1° dicembre

La “Settimana del Pianeta Terra” è una manifestazione a carattere nazionale, giunta alla decima edizione, ed ha l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico l’importante patrimonio geologico e geomorfologico italiano, di sensibilizzare i cittadini rispetto ai pericoli naturali e, in generale, a comprendere gli aspetti culturali e ambientali di una determinata area.

Ho proposto una scheda per l’evento (in allegato il link), “I PERICOLI GEOLOGICI NELLA MEDIA E BASSA VALLE DEL FIUME MISA E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE” con l’obiettivo di informazione/formazione sui due principali pericoli del territorio senigalliese e delle vallate del Misa e del Nevola che sono quello idraulico e quello sismico.

Non si parlerà solo di pericoli e rischi naturali ma anche, attraverso l’illustrazione di due ipotesi progettuali, dei metodi per convivere, qualora possibile, con essi senza per forza limitare/vincolare lo sviluppo urbanistico e territoriale; anzi attraverso la pianificazione è possibile valorizzare le potenzialità/opportunità in termini di mitigazione del rischio naturale e di uso corretto delle risorse ambientali.

Di seguito il programma che si svolgerà il 1° dicembre p.v. dalle 16.00 alle 20.00 presso l’auditorium di S. Rocco

Conferenza

I Pericoli Geologici nella Media e Bassa Valle

del Fiume Misa e la Pianificazione Territoriale

Giovedì 1° dicembre 2022 dalle 16.00 alle 20.00

Auditorium di S. Rocco – Piazza Garibaldi – Senigallia

Ore 16.00

Presentazione della “Settimana del Pianeta Terra” e Coordinamento della Conferenza, Marcello Principi

Intervento del Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti

Intervento Assessore Regionale alla Difesa del Suolo e alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Stefano Aguzzi (non ancora confermato)

Intervento Assessore all’Ambiente del Comune di Serra De Conti, Pieramelio Baldelli

1a parte:

I pericoli del territorio senigalliese

Dott. Endro Martini, Geologo esperto, “IL PERICOLO DI ALLUVIONI E LA SICCITÀ: DUE ASPETTI DELLA STESSA MEDAGLIA”

Dott. Massimiliano Fazzini, climatologo, “LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E DELL’ARTICO E GLI EFFETTI SUL LIVELLO MEDIO MARE IN ADRIATICO: PIANI DI ADATTAMENTO PER LE CITTÀ RIVIERASCHE”

Intervento rappresentante tecnico Regione Marche: “LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI NELLA VALLATA DEL MISA E DEL NEVOLA” (non ancora confermato)

Dott.ssa Paola Vannoli, ricercatrice Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia “LA SISMICITÀ DEL TERRITORIO SENIGALLIESE, CARATTERISTICHE DELLA SEQUENZA SISMICA ATTUALE”

Prof. Stefano Lenci, docente di Scienze delle Costruzioni UNIVPM, “VULNERABILITÀ SISMICHE DEGLI EDIFICI E DEI CENTRI STORICI”

2a parte:

I pericoli per le risorse naturali e la loro valorizzazione attraverso due proposte

Arch. Alberto Bacchiocchi, libero professionista, “POLO DIREZIONALE E COMMERCIALE E DEL PARCO FLUVIALE”

Arch. Maria Rosa Castelli, referente FAI Senigallia, “LA PROPOSTA DELLA REALIZZAZIONE DELL’OASI DI S. GAUDENZIO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO, BOTANICO E AMBIENTALE”

Al termine di tutti gli interventi di carattere tecnico saranno poste 3 domande da LEONARDO BADIOLI.

Se vuole maggiori informazioni sulla Settimana del Pianeta Terra può andare ai link qui sotto.

Allegati:

Link alla settimana del pianeta terra: https://www.settimanaterra.org/

Link con scheda evento: https://www.settimanaterra.org/node/4688