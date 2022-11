“Con la scusa dell’amore…”: workshop a Palazzetto Baviera Organizza il Rotaract Club Senigallia, ingresso a offerta e ricavato devoluto al Service "Allo Stesso Passo"

Il Rotaract Club Senigallia è lieto di invitarvi all’evento “Con la scusa dell’amore…”. L’appuntamento è per sabato 26 novembre 2022 dalle ore 16:00 presso la Sala Fico del Palazzetto Baviera.

L’evento è patrocinato dal Comune di Senigallia e dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Rotaract Club Senigallia ha deciso di far sentire la sua voce contro ogni genere di violenza, da quella fisica a quella psicologica e verbale, abbattendo gli stereotipi di genere che troppo spesso aleggiano nelle nostre vite. Durante il workshop sarà possibile approfondire la tematica e riflettere su di essa.

L’ingresso all’evento è ad offerta libera ed il ricavato verrà devoluto al Service Distrettuale Allo Stesso Passo, che nasce in collaborazione all’Associazione On The Road e si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare sulla tematica delle pari opportunità, con focus sulla violenza di genere, in particolare quella esercitata nei confronti delle donne.

Vi aspettiamo numerosi!

Per prenotarsi e riservare il proprio posto: 3409835173 (Veronica) – rotaractclubsenigallia@gmail.com