“Il Superbonus del 110% ha creato le condizioni per una vera ripresa” Marco Rossi (CNA Marche): "Occorre dunque che le misure di agevolazione vengano mantenute"

Il superbonus del 110% e le varie forme di incentivi preesistenti al provvedimento “booster” hanno creato le condizioni per una ripresa dell’economia ben oltre le intenzioni iniziali. Lo afferma CNA Costruzioni delle Marche all’indomani della pubblicazione del rapporto “Ecobonus e Superbonus per la transizione energetica del Paese”, pubblicato dal Censis e dall’Agenzia Harley&Dikkinson per conto delle associazioni dell’edilizia.