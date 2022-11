A Senigallia una mostra per 50 anni di attività del pittore Giovanni Schiaroli Ospitata presso Palazzetto Baviera fino al 29 gennaio 2023, sarà inaugurata domenica 20 novembre alle 18.45

Domenica 20 Novembre alle ore 18.45, nella prestigiosa sede di Palazzetto Baviera a Senigallia, inaugurazione della mostra Giovanni Schiaroli – 50° Anniversario, dedicata ai cinquant’anni dell’attività artistica del pittore.

Giovanni Schiaroli nasce nel 1949 a Filetto, nella campagna senigalliese, dove ancora vive e lavora. Autodidatta, sin da bambino passa le giornate osservando e riproducendo la realtà che lo circonda, realizzando su tela un racconto poetico del proprio vissuto.

Di scuola figurativa, l’artista si fa portavoce dei colori e delle immagini a lui vicine, raccontando gli equilibri della vita umana, in contrasto con la natura selvaggia. Cromaticità, materia e tratto grafico diventano un tutt’uno inscindibile, restituendo opere nelle quali il colore diventa protagonista essenziale.

Sempre attento alle dinamiche sociali e culturali del suo tempo, lo Schiaroli indaga l’umanità nascosta dell’uomo che la abita: le sue ansie, i suoi dolori esistenziali, ma, al contempo, anche le speranze e la certezza di un riscatto futuro. I suoi ritratti, infatti, raccontano la storia rurale e culturale della sua amata terra.

Oltre che nelle Marche, Giovanni Schiaroli ha viaggiato e lavorato in tutto il mondo, come dimostrano le mostre su Giacomo Leopardi e I Promessi Sposi a Parigi, Roma e Buenos Aires.

La mostra Giovanni Schiaroli – 50° Anniversario, patrocinato dal Comune di Senigallia, intende promuovere e celebrare la vita artistica di un autore importante per il nostro territorio e che molto ha dato alla nostra comunità.

20 novembre 2022 – 29 gennaio 2023

Orari di visita:

dal giovedì alla domenica, ore 15.00 – 20.00

Palazzetto Baviera – Senigallia (AN)

Via Ottorino Manni 1, Senigallia (AN)

Sito web www.feelsenigallia.it

Email circuitomuseale@comune.senigallia.an.it

Inaugurazione domenica 20 novembre ore 18.45

Sala Conferenze – Palazzetto Baviera

Biglietteria:

– Ingresso intero € 4,00

– Ingresso ridotto € 3,00 (soci FAI, Touring, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia, Pro Loco, CNA, AVIS Senigallia, Associazione Albanostra – Cassa Mutua G. Leopardi, e possessori del biglietto di ingresso alla Rocca Roveresca o al Museo Archeologico Statale di Arcevia, special card per soci BCC Fano, turisti ospiti delle strutture alberghiere di Senigallia muniti di apposito riconoscimento)

– Ingresso agevolato € 2,00 (Cittadini UE tra i 19 e i 25 anni, docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato, gruppi di visitatori formati da oltre venti paganti)

– Gratuito (cittadini UE under 18, iscritti LUAS. casi previsti dal D.M. 507 dell’11 dicembre 1997 e ss.mm.ii., visite scolastiche di ogni ordine e grado e possessori Disability Card rilasciata dall’INPS)