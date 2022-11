Post terremoto Marche: “Proseguono controlli, non si registrano danni gravi” Parla Acquaroli dopo riunione dell'11 novembre. Vigili del Fuoco: "Tre edifici inagibili a Fano e Ancona. Chiusa Cattedrale Fabriano"

163 Letture Cronaca

Proseguono i rilievi a seguito delle scosse che hanno colpito il largo della costa marchigiana, ma la situazione al momento resta sotto controllo.

Non si registrano nuovi danni gravi e sono tutte sistemate le pochissime famiglie che sono state evacuate dalle loro abitazioni in via precauzionale. È quanto emerge dalla riunione dell’11 novembre del Centro operativo regionale che rimarrà comunque aperto anche nei prossimi giorni.