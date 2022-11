Approvato dalla Giunta comunale il prolungamento della ciclovia adriatica I lavori riguarderanno un tratto di 410 metri sul lungomare Italia

Durante la seduta del 3 novembre, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo riguardante i lavori per il prolungamento della ciclovia adriatica sul territorio del Comune di Senigallia, nello specifico nel tratto sul Lungomare Italia “dai bagni Clipper allo Scooby.Doo Beach”, per una lunghezza complessiva di 410 metri.

L’opera usufruirà dei contributi della Regione Marche per la realizzazione di interventi volti alla sicurezza della circolazione ciclistica e dei fondi del PNRR destinati alla rigenerazione urbana.

La Giunta Comunale del 3 novembre ha quindi preso atto del progetto e della fattibilità economica ha approvato l’esecuzione dei lavori di “Prolungamento della Ciclovia Adriatica sul Lungomare Italia con percorso protetto su marciapiede con allargamento sull’arenile”.

Ciò consentirà, non solo di mantenere il doppio senso di marcia in quel tratto di lungomare, ma anche di non perdere alcun parcheggio rispetto a quelli attualmente presenti, a tutto vantaggio dei cittadini e delle attività economiche ivi presenti.

La spesa prevista per i lavori ammonta a € 615.000,00 di cui € 180.000,00 con contributo della Regione Marche e € 195.000,00 con Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana.

“Grazie al prolungamento della Ciclovia Adriatica – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, viabilità e mobilità Nicola Regine – abbiamo l’opportunità di implementare la mobilità sostenibile e aggiungere un tassello verso il collegamento in sicurezza per cittadini e turisti”.