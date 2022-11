“Per saperne di più… End Polio Now”, continua l’impegno del Rotaract Senigallia Il Dott. Daniel Fiacchini: "Sempre più vicini all'eradicazione globale della polio. Gli sforzi devono essere rafforzati"

Grande successo per l’evento “Per saperne di più su… End Polio Now” del Rotaract Club di Senigallia tenutosi sabato 22 ottobre presso la sala congressi del Raffaello Hotel.

Il progetto internazionale End Polio Now – uno dei principali impegni della Rotary Foundation da oltre 35 anni – contribuisce attivamente alla fornitura di vaccini al fine di eradicare la poliomielite nel mondo. Come partner fondatore della Global Polio Eradication Initiative, il Rotary è riuscito a ridurre del 99,9 % i casi di polio dal primo progetto di vaccinazione dei bambini nelle Filippine nel 1979. Oggi, la polio rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan, ma è essenziale continuare a lavorare per mantenere liberi dalla polio gli altri Paesi.

La Presidente del Rotaract Club Senigallia Veronica Crognaletti ha spiegato: “La maggior parte delle persone ha sentito parlare della polio, ma pochi sanno che la malattia colpisce ancora bambini in tutto il mondo. Pensate infatti che, se oggi dovessimo interrompere tutti gli sforzi di eradicazione, entro 10 anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno, in tutto il mondo.”

Il Dott. Daniel Fiacchini del Dipartimento di Prevenzione ASUR AV2 – Direzione Tecnica della Prevenzione ASUR, ha sottolineato che: “Siamo sempre più vicini all’eradicazione globale della polio e, proprio perché siamo a un passo dalla meta, gli sforzi devono essere rafforzati. L’equilibrio tra il virus e la vaccinazione è in continua evoluzione, nel caso della polio così come nel caso del COVID-19. La cosa fondamentale è, però, aderire all’offerta vaccinale con ogni vaccino disponibile, compreso il vaccino antipolio che in Italia viene somministrato ai bimbi già dal loro primo anno di vita.”

“L’impegno economico per attuare la strategia di eradicazione della polio nel periodo 2022-2026 viene stimato pari a circa 4,8 milioni di dollari. Gli obbiettivi sono l’interruzione della diffusione del virus selvaggio WPV entro la fine del 2023 e l’eradicazione globale certificata nel 2026 di tutte le forme di poliomielite, ma anche il sostegno ai servizi sanitari essenziali nelle comunità svantaggiate ed il miglioramento della salute infantile.” aggiunge Fausto Burattini, Componente della Commissione Rotary Foundation, Distretto Rotary 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria).

Il Rotaract Club Senigallia ringrazia tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno contribuito a fare qualche passo in più per raggiungere l’obiettivo di un mondo libero dalla polio. Tra gli ospiti l’Assessore all’Urbanistica Gabriele Cameruccio – che ha portato i saluti del Sindaco della città di Senigallia, Massimo Olivetti – il Presidente del Rotary Club Senigallia Giovanni Consalvo Traina ed il Presidente della Commissione Azione Giovani del Rotary Club Senigallia, Massimiliano Belli.