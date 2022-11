Marche, carobollette. Anci e Uncem e Aiccre uniti: “Sobrietà ma non spegniamo il Natale” La volontà ribadita dai presidenti Mancinelli, Maiani e Seri

Il tema del carobollette sta ponendo gli enti locali di fronte a grosse difficoltà per far quadrare i bilanci. Anci Marche, Uncem Marche e Aiccre Marche hanno inteso ribadire congiuntamente la necessità, in vista del Natale, di prevedere iniziative sobrie ma che comunque celebrino le festività molto attese dai più piccoli ma appuntamento fondamentale per sostenere il commercio e il turismo locale.