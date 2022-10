Si sono concluse le Olimpiadi degli istituti alberghieri A Senigallia si sono sfidati in centinaia

202 Letture Cronaca

Si sono concluse le gare delle “Olimpiadi” europee delle scuole alberghiere e del turismo, 400 studenti che da tutto il Continente si sono ritrovati all’Istituto Alfredo Panzini di Senigallia per la 35ma Conferenza annuale dell’AEHT, l’associazione che raccoglie le scuole del settore.

I giovani si sono sfidati in 11 diverse discipline, dando prova delle loro competenze in cucina, dietro al bancone di un bar, nella preparazione di cocktail e pasticceria, nel servizio a tavola, come maitre e degustazione di vini. E ancora, nella programmazione di tour enogastronomici e nella gestione del front office e di una struttura di accoglienza.

I giudici hanno osservato, con attenzione, preso nota e giudicato le portate che hanno preso forma davanti ai loro occhi. Valutato la gestualità e la competenza nell’esporre le qualità di un cibo, di un vino, e il giusto accostamento tra i sapori. Alcuni piatti o dolci sono capolavori che soddisfano anche solo la vista. I vincitori saranno annunciati nella serata di domani, venerdì 21 ottobre, durante la grande cena di gala che si terrà in Piazza Garibaldi. Le centinaia di partecipanti (in tutto oltre 800, tra studenti, accompagnatori e giudici, provenienti da 120 istituti di 23 Paesi) si ritroveranno per festeggiare insieme questa grande esperienza di formazione e scambio culturale, e darsi appuntamento all’edizione del prossimo anno.

Il Forum chiude con Uliassi

Anche oggi, per l’ultima giornata del Forum dell’Innovazione, della Biodiversità e della Ripartenza, si sono avvicendati sul palco del Palapanzini chef stellati e maestri che danno lustro alla città. Allo showcooking di Lorenzo D’Alessio, coach team di Bocuse D’Or con la Federazione italiana cuochi, alla demo della Scuola italiana Pizzaioli assieme all’Università dei Sapori di Perugia, sono seguiti il Cooking show di Paolo Gramaglia, del ristorante President di Pompei, che vanta una stella Michelin. Alla tavola rotonda si è parlato della formazione dei giovani, per restare competitivi nello scenario enogastronomico internazionale in un contesto ideale: quello di una scuola turistico alberghiera che raccoglie le eccellenze da tanti Paesi diversi.

Il culmine della giornata è stato l’evento che ha messo insieme ben cinque stelle Michelin: le tre di Mauro Uliassi, ambasciatore di Senigallia nel mondo dell’enogastronomia, e Mariella Organi, della Madonnina del Pescatore, che con le sue due stelle rappresenta un altro caposaldo dell’eccellenza cittadina. Uliassi ha presentato il premio “Piccolo Mozart”, dedicato a Michele Baron. Una competizione gastronomica le cui finali si terranno ad aprile all’Istituto Panzini. Ai vincitori un premio di 3.000 euro e la possibilità di fare esperienza nel ristorante Uliassi di Senigallia.

Continua al Panzini la Fiera della Biodiversità: 50 aziende, del mondo del turismo e della ristorazione, sei associazioni di categoria, Scuole di alta formazione vi aspettano alla Fiera delle Marche – Biodiversity Exhibition, all’Istituto Panzini di Senigallia, fino al 22 ottobre. I 50 stand della Fiera si possono percorrere anche virtualmente, da casa, collegandosi al link: https://panzini.ambientivirtuali.it/open2022/ e cliccare nella sezione “Espositori”.

Quello della 35ma edizione dell’AEHT a Senigallia è un evento in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e la Camera di Commercio delle Marche.

I Partner dell’iniziativa

Banca di Credito Cooperativo di Fano, Cancelloni Food Service spa, Etic, Gruppo Spaggiari Parma, Blu3 pro, Scuola PBS Consulting, Ifg, Tipicità, Italia a Tavola Alma, Swiss Education Group, Costa Crociere, Alpitour World e VoiHotels, Risepops mediaagency, Sala e Cucina, Monin, Coldiretti, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Consorzio tutela vini Piceni, Subissati, di Battista, DiGiampaolo caffè, Namirial, Si con Te Supermercati, KING sport e style, Associazione Alberghi e Turismo Senigallia, Federazione Italiana Cuochi, Euro Toques Italia, Le Soste, Intrecci, Nazionale Italiana Cuochi, CNA, Confartigianato Imprese, Confcommercio Marche centrali, Confcommercio Umbria, Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), Lady Chef della Federazione italiana cuochi, Accademia Marchesi, l’Università dei Sapori, Università degli Stranieri di Perugia, CAST alimenti, Unicam.

Dagli

Organizzatori