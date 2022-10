Scuola. “Eroicamente Insieme”: raccolta fondi per le popolazioni dei territori alluvionati Ad Ancona il primo concerto pubblico dell'orchestra sinfonica delle scuole marchigiane "L'Eroica"

La musica come messaggio e opportunità concreta di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione nelle Marche.

È lo spirito con cui l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assemblea legislativa della Regione organizzano per il 23 ottobre prossimo, al Teatro delle Muse di Ancona, una serata evento dal titolo “Eroicamente Insieme” in occasione della prima esibizione pubblica dell’orchestra sinfonica delle scuole marchigiane “L’Eroica”, unica orchestra in Italia composta da alunni e personale di tutte le scuole di una regione.