Peste suina, fino a 50mila euro ad azienda per difendere e salvare gli animali Il parere di Coldiretti Marche: "Resta la necessità di ridurre il numero di ungulati"

114 Letture Cronaca

Lotta alla peste suina africana, sono circa 1400 gli allevamenti di maiali potenzialmente interessati ai bandi di sostegno degli investimenti per proteggere i maiali dal virus, innocuo per l’uomo ma letale per i suini, veicolato dai cinghiali. Lo rende noto Coldiretti Marche che continua l’opera di assistenza agli allevatori nella presentazione delle domande.