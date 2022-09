Seconda vittoria di fila per le ragazze dell’US Pallavolo Senigallia Successo per 3-1 in Coppa Marche contro l'Acli Mantovani

Seconda partita ufficiale e seconda vittoria in Coppa Marche per il Banco Marchigiano Miv. Giovedì sera la nerazzurre si sono imposte 3-1 sul campo dell’Acli Mantovani, ad Ancona.

Parziali di 25-23 25-19 18-25 25-22.

Ancora in fase di rodaggio le neroazzurre dell’Us Pallavolo Senigallia guidate da coach Roberto Paradisi, che stanno cercando, adottando diverse soluzioni, una sintesi per il campionato di serie C alle porte (via l’8 ottobre).

Rodaggio sia per il carosello di cambi con più sestetti alternativi in campo e rodaggio nella sperimentazione di un gioco velocizzato anche alle bande.

Quasi inevitabili pertanto i momenti di alti e bassi durante la partita con una Mantovani giovane e ben inquadrata che ha difeso bene pur avendo meno soluzioni di attacco rispetto alle neroazzurre.

Il Banco Marchigiano Miv ora parte per il ritiro: da oggi (venerdì 30 settembre) abituale e irrinunciabile rito del ritiro pre campionato in Umbria. Partiranno sia le ragazze della serie C che quelle della Prima Divisione di coach Badioli. Già venerdì sera amichevole con gli amici storici di Fossato di Vico, neo promosso in B2.

Sabato pomeriggio in campo con il Ponte Felcino a Perugia e domenica mattina ancora amichevole con la storica Scholl Volley, erede della leggendaria Sirio Perugia pluriscudettata.