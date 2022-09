“CRI per Senigallia”, a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione Attivata raccolta fondi da Comitato Locale di Croce Rossa Italiana

175 Letture Associazioni

La devastante alluvione che ha colpito le Marche, ha visto l’immediata mobilitazione di tutti gli operatori e i mezzi del locale comitato di Croce Rossa, coadiuvato da squadre attrezzate di specialisti inviati dal Lazio e dall’Abruzzo.

Sin dai primi momenti dell’emergenza, Croce Rossa sta lavorando senza sosta per sostenere la popolazione con attività di supporto psicologico, soccorso a chi è in difficoltà e aiuto per liberare dal fango case e strade. Man mano che i giorni passano ci si rende, però conto, della drammaticità della situazione che richiede un impegno eccezionale da parte di tutti i soccorritori.

Purtroppo, la stessa CRI Senigallia ha dovuto fronteggiare numerose criticità, che pure non ne hanno mai frenato l’operatività sul territorio. La sede centrale di via Narente è stata invasa da acqua e fango con ingenti danni anche al materiale e alle scorte alimentari stoccate nel magazzino sociale e alcuni mezzi sanitari e di trasporto sono irrimediabilmente fuori uso e dovranno essere rimpiazzati in tempi rapidi.

Il locale Comitato di Croce Rossa ha deciso di lanciare la raccolta fondi “CRI per Senigallia” allo scopo di reperire rapidamente le risorse necessarie per contrastare gli enormi disagi e i problemi immani che stanno affrontando in queste ore le famiglie e le attività economiche del territorio. Qualunque donazione, nei limiti delle disponibilità di ognuno, sarà un importantissimo contributo per aiutare la popolazione colpita a rimettersi in piedi e uscire, il più presto possibile, da questa fase emergenziale.

È possibile donare anche tramite bonifico bancario sul C/C di Croce Rossa Senigallia:

Banco Marchigiano Credito Cooperativo

IBAN : IT94H0849121302000240180766

Causale: donazione liberale – “Cri per Senigallia” e numero telefonico per essere contattati.

oppure tramite Paypal

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=UUBGZR6NMT4LA