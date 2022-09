Per chi si può votare? Tutte le liste in corsa alle elezioni politiche 2022 I simboli che troveremo sulla scheda elettorale e i candidati dei vari collegi in Italia e all'estero. Ecco dove consultare tutti i dati

A due settimane dall’appuntamento di espressione democratica più importante degli ultimi 4 anni, quello con le elezioni politiche del 25 settembre 2022, con la campagna elettorale che si prepara allo sprint finale, ricordiamo qualche nozione e spieghiamo come consultare le liste in corsa.

Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, l’intero elettorato italiano è chiamato alle urne per rinnovare i componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Si vota con il cosiddetto “Rosatellum”, un sistema che prevede, per l’elettore, di tracciare una sola croce su ciascuna scheda e che elegge circa un terzo dei parlamentari con l’uninominale (il candidato che prende più voti nel suo collegio è eletto) ed elegge circa i due terzi dei parlamentari con il proporzionale (in base ai voti raccolti percentualmente a livello nazionale e a un conseguente ‘intricato’ calcolo, ogni collegio elegge i parlamentari “scorrendo” le liste ‘bloccate’ presentate localmente da ciascun partito).

Ma quali simboli troveremo sulle due schede elettorali che ci verranno consegnate ai seggi? E come si possono consultare agevolmente le liste dei candidati? Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione all’interno del sistema “Eligendo”, come accade ormai da anni, una sezione nella quale si posso consultare tutte le candidature di tutti i collegi nei quali è suddiviso sia il territorio italiano, che quelli esteri, dove le operazioni di voto postale per gli iscritti all’AIRE sono già in corso.

Consulta tutti i contrassegni e le liste presentate per le elezioni politiche del 25 settembre 2022

Le Marche, con il sistema elettorale in vigore, sono divise in 4 collegi per il sistema uninominale alla Camera (ciascuno eleggerà un deputato) e 2 collegi per l’uninominale al Senato (ciascuno eleggerà un senatore). La regione costituisce collegio unico per il plurinominale/proporzionale sia alla Camera (saranno eletti 6 deputati), che al Senato (saranno eletti 4 senatori).

Il territorio di Senigallia e dei Comuni del suo entroterra rientra nei seguenti collegi.

Uninominale Camera: MARCHE – U03

Plurinominale Camera: MARCHE – P01

Uninominale Senato: MARCHE – U02

Plurinominale Senato: MARCHE – P01

