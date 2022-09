Riprendono i corsi della Scuola di Pallavolo dell’US Pallavolo Senigallia Gratuite le prime lezioni di prova. Opportunità per tutte le età: "Vivi con noi la magia di sognare in grande. Con la US si può..."

Dopo una stagione straordinaria, conclusasi con la salvezza in serie C femminile e il titolo regionale Juniores (con successivo 13° posto alle finali nazionali di categoria), l’US Pallavolo Senigallia è pronta a ripartire.

Iniziata già da alcuni giorni la preparazione della prima squadra in vista del torneo di C 2022-23, da lunedì 12 settembre ripartono i corsi di microvolley (atleti di 6-7 anni), poi martedì 13 settembre via pure al minivolley (8-10 anni).

Il 13 settembre iniziano pure i corsi di avviamento alla pallavolo per chi ha 11 o più anni.

Le prime lezioni di prova sono gratuite, prenotabili ai numeri di telefono 348-2920158 e 338-6540001.

Ma l’offerta della Scuola di Pallavolo dell’US Pallavolo Senigallia va anche oltre e si rivolge pure ai meno giovani: i venerdì sera sono infatti dedicati al Gruppo Sportivo Adulti, per permettere la pratica della pallavolo a tutte le età e lontano dall’agonismo (telefono di riferimento 349-6138482).

Entusiasta il presidente del club nerazzurro Gabriele Zazzarini.

“Riprendiamo con l’entusiasmo di sempre e nella consapevolezza, che abbiamo dimostrato alle Marche intere, che una società sportiva che vive del proprio settore giovanile senza logiche di mercato penalizzanti lo sport sano può arrivare ai più alti livelli (anche nazionali).

E’ questo il messaggio più forte che deve arrivare ai giovani: risultati e principi etici e formativi possono e devono convivere. Da quest’anno vogliamo rilanciare in grande stile anche il settore maschile.

Invitiamo i ragazzi a riempire gioiosamente le palestre.

Scopriranno che la pallavolo è forza, esplosività, eleganza, rigore”.

Nella foto in allegato i dettagli di giorni, luoghi e riferimenti telefonici di ogni opportunità della Scuola di Pallavolo dell’US Pallavolo Senigallia.

“Vivi con noi la magia di sognare in grande. Con la US si può…”