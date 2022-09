Taglio del nastro per la nuova sede anconetana di Enfap Marche Il presidente Andrea Rossetti: "La formazione professionale è leva propulsiva fondamentale del mercato del lavoro"

115 Letture Associazioni

Oltre 250 corsi organizzati nell’ultimo biennio a disposizione di 2.178 tra lavoratori, apprendisti e disoccupati alla ricerca di occupazione o ricollocamento e una nuova sede, più grande e più funzionale, per l’Enfap Marche. Il taglio del nastro nella mattinata di martedì 6 settembre ad Ancona al civico 5 di via Palestro. In quasi 200 metri quadrati gli uffici e una sala meeting per tenere i corsi a disposizione dell’ente accreditato di formazione di emanazione Uil Marche.