Svolto al PalaPanzini il 3° Gran Prix Città di Senigallia di badminton e parabadminton Molto buona la prestazione degli atleti del Badminton Senigallia: ecco tutti i risultati degli atleti di casa

Il 27 e 28 agosto si è disputata la 3° edizione del nostro torneo di badminton e parabadminton presso il Palapanzini di Senigallia che ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti da tutta Italia e in particolare dalla Sicilia e dalla Sardegna.

In preparazione al torneo si è tenuto anche un camp di allenamento nei tre giorni precedenti al quale hanno partecipato 30 atleti provenienti dalle società sportive di Chiari e Lecco, oltre ai nostri atleti.

Nella giornata di sabato si sono disputate tutte le gare dei doppi, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto in tutte le categorie under 13, under 15, under 17, juniores, senior, master 35 e master 55.

Sempre il sabato hanno gareggiato anche i paratleti della categoria SL3 nel singolo e nel doppio e al termine sono stati premiati dal Vice Presidente del CIP Marche Roberto Novelli.

Domenica la maggiore attenzione è stata rivolta ai singolari di tutte le categorie con incontri di alto livello che hanno visto gli atleti lottare fino all’ultimo volano.

Molto buona la prestazione degli atleti del Badminton Senigallia che hanno ottenuto questi risultati: Jenny Passerini 3 nel singolo femminile senior, 2 nel doppio femminile senior in coppia con Charlotte Fredholm e 2 nel doppio misto senior in coppia con Paolo Milani del Badminton Lecco. 3 posto per la coppia nostrana Ionel Bordei e Michele Bucari nel doppio maschile senior.

3 posto nel doppio misto senior per Ionel Bordei e Nadia Zomer del Badminton Bressanone, Podio più alto per Elettra Zampini nel singolo femminile junior e 2 posto nel doppio misto junior con Giuseppe Monchiero di Alba Shuttle Badminton. Oro ancora per Clara Fredholm ed Elettra Zampini nel doppio femminile junior.

Piazzamento al 3 posto nel doppio maschile junior per Filippo Giampaoli e Biagio Pierno del Marabadminton Academy di Cagliari.

Infine debutto nella categoria singolo femminile master 35 e medaglia di bronzo per la nostra Vilma Gazulli.

Le premiazioni di domenica hanno visto la piacevole partecipazione del Presidente del CONI Marche Fabio Luna e del Vice Sindaco del Comune di Senigallia Riccardo Pizzi.