Le vacanze estive a Senigallia continuano: offerte “tutto compreso” dell’Hotel Corallo Non solo a fine agosto, ma fin oltre metà settembre, soggiorni settimanali da gustare a prezzi davvero "rilassanti"

Estate agli sgoccioli? Neppure per sogno! La Spiaggia di Velluto di Senigallia ha ancora tanto relax da offrirti, attrazioni ed eventi da proporti per una vacanza da trascorrere non solo a fine agosto, ma anche a settembre, scostandoti dalle affluenze di punta del Ferragosto e con offerte da non perdere all’Hotel Corallo.

L’hotel di Senigallia, posizionato sul lungomare Mameli a un passo dal mare, propone ai suoi clienti un interessante pacchetto settimanale “tutto compreso”, valido fino oltre metà settembre.

Arrivando dopo il 3 settembre, puoi goderti un’intera settimana di soggiorno in hotel, con trattamento di pensione completa, ad un prezzo speciale di 420 euro a persona tutto compreso con soggiorno gratuito per un bambino ogni due adulti. E se scegli la settimana a cavallo tra agosto e settembre, quella dal 27/08 al 03/09), spenderai solamente 40 euro in più.

Queste offerte speciali ti permetteranno di usufruire, senza costi aggiuntivi, di tutti i servizi compresi dell’hotel: l’ambiente climatizzato in tutte le stanze, il parcheggio auto, il servizio biciclette, la connessione Wi-Fi, le bevande incluse ai pasti. Inoltre è possibile la fruizione a prezzo convenzionato delle strutture dello stabilimento balneare Bagni 27, posto davanti all’Hotel Corallo di Senigallia, attrezzato con aree giochi per bambini, beach volley, ping pong, e assistenza a bambini e anziani.

L’hotel di Senigallia, in più, può fregiarsi di un eccellente servizio di ristorazione con cucina tipica marchigiana, menu personalizzabili e possibilità di abbinare alle pietanze gli apprezzati vini del territorio: frutto di un’entroterra da visitare e da scoprire.

Non ti resta che prenotare la tua settimana di vacanza senza pensieri, con un servizio tutto compreso a soli 420 euro, a Senigallia all’Hotel Corallo, rilassarti sulla splendida Spiaggia di Velluto, gustare ottimi prodotti locali, conoscere non solo il mare di Senigallia, ma anche il vicino centro storico della città e le località più apprezzate delle Marche.

Hotel Corallo – Famiglia Rimini

Lungomare Mameli 66, Senigallia (AN) – 60019

Tel. +39.071.7923596

Fax +39.071.7926939

Mobile +39 335/8161484

Web: www.hcorallo.it

E-mail info@hcorallo.it