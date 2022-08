Cartucce compatibili: è davvero pericoloso usarle? Cosa sono le cartucce compatibili. Cartucce compatibili e salute personale

124 Letture Vetrina Aziende

A primo impatto, temi come salute e cartucce della stampante non sembrerebbero avere dei forti legami. Molte persone sono, invece, legate alla convinzione, dovuta senza dubbio ad una scarsa informazione, che queste cartucce siano dannose per la salute della propria stampante.

Cosa sono le cartucce compatibili

Per cartucce compatibili per stampanti si intendono versioni di cartucce adatte al funzionamento su diversi modelli di stampante di uno stesso produttore, quindi non specifiche all’utilizzo in un determinato modello di stampante.

Tali cartucce sono prodotte e vendute da terze parti e le aziende originali sconsigliano il loro utilizzo, affermando con sicurezza che a lungo andare porterebbero al danneggiamento del dispositivo.

L’acquisto di cartucce compatibili comporta un notevole risparmio sia economico che di gestione dell’acquisto, soprattutto nelle aziende e negli uffici dove siano presenti diversi modelli di stampante. Il prezzo di una cartuccia compatibile è stimato essere circa la metà di quello di una cartuccia originale.

Ciò rende davvero difficile per la maggior parte degli acquirenti rinunciare ad una convenienza del genere, soprattutto considerando che le prestazioni restano in ogni caso elevate. Per quanto riguarda la durata, essa è comparabile con quella delle cartucce originali.

I dati statistici confermano che l’utilizzo di cartucce compatibili non provoca nessun malfunzionamento nelle stampanti. È, anzi, dimostrato che non danneggiano in alcun modo il dispositivo e si rompono meno spesso rispetto alle cartucce originali.

Di contro, non mancano gli aspetti negativi legati a questa tipologia di prodotto. Infatti, spesso non si dispongono di una garanzia (a meno che non si tratti di venditori affidabili), la quale viene invece fornita con l’acquisto dal produttore originale della propria stampante. Potrebbe, inoltre, verificarsi il problema del mancato riconoscimento della cartuccia da parte della stampante, che ne vanificherebbe l’acquisto, rendendola inutile da utilizzare.

Problema ben maggiore riguarda invece il mancato riconoscimento della garanzia tecnica della stampante stessa.

Se malauguratamente dovesse capitare che la vostra stampante si rompa proprio a causa dell’utilizzo di cartucce compatibili, non potrete esercitare in alcun modo il diritto di garanzia e si dovrebbe ricorrere ad una riparazione a proprio carico. Per questo punto, però, si sta andando incontro ad una risoluzione del problema, in quanto le aziende madri non possono impedire l’utilizzo di altre marche sui loro prodotti (ne è un esempio il caso HP).

Tuttavia, se ci si affida a terze parti affidabili e riconosciute, i problemi legati all’utilizzo di cartucce compatibili dovrebbero essere quasi inesistenti.

Cartucce compatibili e salute personale

Iniziamo col dire che le emissioni delle stampanti sono nettamente inferiori ai valori limiti prescritti. Da questo punto di vista non è quindi necessario preoccuparsi troppo, sebbene sia sempre auspicabile prendere alcune precauzioni, soprattutto per quanto riguarda il contatto con le polveri presenti all’interno del toner.

Innanzitutto, se possibile, posizionate la vostra stampante in un locale ampio e ben ventilato, per permettere alle polveri di venire velocemente volatilizzate e di non farle quindi ristagnare nell’ambiente.

Inoltre, quando sostituite il toner, cercate di non toccarlo direttamente, onde evitare di venire a contatto con le polveri. Sarebbe norma provvedere ad una regolare pulizia e manutenzione delle stampanti, in quanto le polveri di toner potrebbero rimanere all’interno della stampante stessa, andando a danneggiare i vari componenti (rulli e ingranaggi).

Dopo aver sottolineato tali precauzioni, è bene tuttavia ribadire che di norma non si dovrebbero verificare perdite di toner sotto forma di polvere. Per questo motivo è in ogni caso consigliato affidarsi a rivenditori certificati di cartucce compatibili (nel caso in cui si decida di non acquistare cartucce originali).

Ma in ogni caso si può stare tranquilli: il falso mito delle cartucce compatibili dannose per la salute è stato scardinato da tempo, e i casi in cui si possono verificare problemi alla vostra stampante sono rari.