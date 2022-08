Ruba in ospedale e viene rintracciato grazie ai frequentatori del mercato di Senigallia Denunciato dai Carabinieri un 62enne per furto. Deferito anche parcheggiatore abusivo recidivo. Per entrambi chiesti fogli di via

240 Letture Cronaca

Nella giornata di giovedì 11 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno denunciato un uomo per un furto commesso in ospedale.

Il soggetto, sebbene non siano giunte denunce di furto avvenuti al mercato settimanale, era stato segnalato ai militari in mattinata, perché aveva destato sospetti in alcune persone che si trovavano in centro a Senigallia, nelle aree tradizionalmente occupate dagli ambulanti ogni giovedì.

Una volta condotto nella caserma di via Marchetti, l’uomo è stato riconosciuto come responsabile di un furto, commesso poco prima all’interno dell’ospedale cittadino, proprio dalla vittima: una donna, che si trovava in caserma per fare denuncia.

La donna aveva riferito ai Carabinieri che, mentre si trovava nel nosocomio, in attesa di visita medica, si era accorta che l’uomo, approfittando di un momento di distrazione, si era avvicinato a lei e aveva prelevato dalla sua borsa il portafogli, contenente una piccola somma di denaro, carte di credito, documenti e un libretto di assegni, per poi scappare nel momento in cui la donna si è avveduta di quanto era accaduto, scoprendolo.

Quando è stato perquisito in caserma dai militari non aveva più la refurtiva, ma gli uomini dell’Arma sono poi riusciti a recuperare il portafogli nelle vicinanze dell’ospedale. Al suo interno c’era tutto tranne i soldi: è stato restituito alla vittima del furto.

Il ladro, un 62enne residente in Veneto, è stato quindi denunciato per furto alla Procura di Ancona: per l’uomo è stata richiesta l’emissione del foglio di via dal comune di Senigallia, a firma della Questore di Ancona.

I Carabinieri di Senigallia hanno inoltre denunciato un parcheggiatore abusivo. Si tratta di un 58enne originario del Senegal, controllato la mattina dell’11 agosto nel parcheggio dello stadio, dove esercitava senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e infastidiva i passanti.

Era già stato sanzionato altre volte nel 2020, quindi era recidivo, pertanto è scattata nei suoi confronti una denuncia per la violazione dell art. 7 comma 15bis del Codice della Strada. Anche nei suoi confronti è stata avanzata dai Carabinieri una richiesta per l’emissione immediata del foglio di via dal comune di Senigallia.