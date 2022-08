Timori e speranze di CNA Marche per la ripresa delle attività a settembre Tra gennaio 2019 e giugno 2022, le imprese marchigiane scomparse ammontano a ben 2.343

97 Letture Associazioni

Il timore e la speranza. Sono i sentimenti che si portano in vacanza gli imprenditori marchigiani in attesa dell’autunno. Il timore di una ripresa delle attività da affrontare con una ulteriore crescita dei costi energetici e un calo dei consumi interni. La speranza che gli investimenti del PNRR possano rilanciare la crescita, la produzione e gli investimenti, partendo dall’artigianato e dalle piccole imprese, motori dello sviluppo prima e della resilienza poi, in questi anni difficili.