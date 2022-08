Summer Jamboree #22: chiusa a Senigallia un’edizione da record Sono tornati gli abbracci, i sorrisi, i balli condivisi e come sempre la grande musica

La 22esima edizione del Summer Jamboree #22 è stata davvero incredibile! Dopo due anni di distanziamento, finalmente sono tornate a riempirsi le piste da ballo e sono tornati gli abbracci, riempiendo di musica, sorrisi e di una fantastica energia le piazze e le spiagge di Senigallia.

Dal 30 luglio al 7 agosto, per 9 giorni consecutivi, l’hottest rockin holiday on Earth ha regalato grandi emozioni alle decine di migliaia di fan arrivati da tutto il mondo che ogni giorno hanno invaso pacificamente e colorato la città per scatenarsi sulle note della musica Rock’n’Roll.

Angelo Di Liberto, organizzatore del Summer Jamboree insieme ad Alessandro Piccini. inizia subito con i ringraziamenti: “Grazie al pubblico che è tornato splendido e numeroso come non mai, grazie a tutti gli artisti e musicisti, alle persone intervenute da tutto il mondo, ai tanti balleriani, a tutti quelli che sono venuti con le loro auto americane e a tutti coloro che hanno reso possibile e così colorato questo Summer Jamboree del ritorno”

“Abbiamo voluto dedicare questa edizione agli abbracci, ai sorrisi e ai balli condivisi con l’aiuto di tutte le persone che hanno lavorato al Summer Jamboree che sono tantissime e che stanno lavorando tuttora senza sosta con il sorriso e la gioia di farlo per il festival, per il pubblico e per rendere tutto questo possibile, ci siamo riusciti tutti insieme e a loro va il nostro ringraziamento più grande.” – continua Alessandro Piccinini – “Ci sono dei momenti in cui tutto sembra troppo, troppo difficile da superare, troppo difficile da sopportare e pensiamo che ciò che è accaduto negli ultimi due anni a livello globale lo sia stato per tutti quanti. Essere qua oggi ci dimostra che ogni caos ha una data di scadenza e che alla fine la luce prevale sempre sul caos e quella luce oggi è rappresentata dai vostri sorrisi”.

“Grazie soprattutto ad Angelo e Alessandro, senza di loro tutto questo non sarebbe mai nato e soprattutto non sarebbe mai cresciuto.” – afferma il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti – “La città di Senigallia li ringrazia per la loro grande capacità e generosità che ha permesso a tutti noi di trascorrere giorni felici attraverso il ballo e la musica. Sono più forti addirittura della pandemia, perché hanno resistito anche a questa e quello che voi avete visto in questi giorni non pensate che sia un lavoro di qualche settimana, ma un impegno che dura tutto l’anno. Infatti sono certo che appena sarà finita questa festa, mi incontrerò con loro per programmare l’edizione del prossimo anno. Grazie ancora ad Angelo e Alessandro che sono veramente due forze della natura!”

Gli organizzatori hanno poi aggiunto: “Vogliamo anche ringraziare i nostri fantastici presentatori Russel Bruner e Bianca Nevius che vi hanno intrattenuto in maniera incredibile, le forze di polizia, le municipalità e tutti quanti”.

Tra gli ospiti di eccezione di questa edizione, Joe Bastianich ha speso parole di elogio per il festival: “Il Summer Jamboree è un evento fantastico, sarebbe impossibile farlo negli Stati Uniti e questa è proprio la sua forza, perché in questo festival la cosa fondamentale che ho notato è l’inclusione, ognuno al Summer Jamboree può trovare ciò che gli piace. Negli Stati Uniti invece siamo molto settoriali nei nostri gusti, per esempio chi ascolta il rockabilly non ama il doo-wop e viceversa, ognuno ha le sue preferenze e passioni e non accetta quelle degli altri. L’Italia si è avvicinata alla musica rock’n’roll in tempi relativamente più recenti rispetto agli Stati Uniti e 22 anni fa il Summer Jamboree ha saputo intercettare nel momento giusto questa tendenza…molto figo, bravi, è un festival fantastico, inclusivo, è una grande festa!”

Anche Nicola Bulgari, patron della omonima maison di gioielli, arrivato in città per l’esposizione delle prestigiose auto d’epoca della sua collezione Fondazione Nicola Bulgari, ha speso parole di grande apprezzamento per il lavoro di qualità messo in campo per la riuscita dell’evento.

E infine non poteva mancare Dario Salvatori, sostenitore e amico del festival fin dalle prime edizioni, che anche quest’anno è stato presente e ha detto: “È stata una edizione davvero notevole per cast, organizzazione e mood insomma una radiosa ripartenza, bravissimi”.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con il sostegno di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXII edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50: Birra Forst, Algida, Hellmann’s, BCC Fano, Frigoriferi Retrò di Severin. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.