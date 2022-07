Ottimi risultati nella lingua inglese per gli studenti del Liceo Perticari Circa 40 coloro che hanno conseguito le certificazioni Cambridge ESOL di livello B1 e B2

La Dirigente scolastica del Liceo Perticari, prof.ssa Fulvia Principi è lieta di congratularsi con i numerosi alunni delle classi IV e V che il 4 giugno hanno sostenuto gli esami di certificazione della Lingua Inglese Cambridge ESOL, ottenendo ottimi risultati.

Circa 40 studenti hanno affrontato gli esami di livello B1 e B2, dopo aver frequentato un corso intensivo di inglese, organizzato dall’ ente di formazione 9000uno di Senigallia, accreditato presso la Regione Marche. Le bravissime docenti madrelingua Lorena Marchetti e Zaira Giulianelli che hanno tenuto il corso, assieme alle docenti del liceo Perticari prof.ssa Silvia Gervasi e prof.ssa Daniela Pieragostini che hanno svolto le prime lezioni, hanno preparato gli studenti facendoli esercitare nelle 4 abilità linguistiche ed accompagnandoli in un percorso formativo fino al raggiungimento della certificazione. Gli studenti si sono impegnati notevolmente e molti non solo hanno raggiunto il livello previsto, ma hanno conseguito il massimo punteggio che ha permesso loro di ottenere direttamente la certificazione di livello superiore.

Grazie quindi ai fondi POR erogati dalla Regione Marche gli studenti hanno potuto arricchire la propria formazione linguistica ed aprire le porte verso il futuro.

La certificazione linguistica, infatti, ha una validità illimitata nel tempo ed è di fondamentale importanza per i corsi universitari e nell’ambito lavorativo. Al termine del percorso scolastico gli studenti hanno un titolo in più, valido per sempre, che permetterà loro di accedere a prestigiose università, avere maggiori chance in concorsi e selezioni in Italia e all’estero.