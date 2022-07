Fine vita, ora c’è un proposta di legge regionale: le Marche prime a discuterla Predisposta dall'Associazione Luca Coscioni, è stata depositata dal gruppo assembleare del Partito Democratico

Le Marche saranno la prima Regione italiana a discutere la proposta di legge predisposta dall’Associazione Luca Coscioni, già trasmessa al presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e ai presidenti delle Regioni, per la totale applicazione e osservanza della sentenza Cappato n.242/19 della Corte costituzionale in merito alle procedure e ai tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.

Nei giorni scorsi, infatti, il gruppo assembleare del Partito Democratico ha depositato l’atto, a prima firma del capogruppo Maurizio Mangialardi, affinché venga avviato al più presto l’iter in commissione.