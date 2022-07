Lo stato attuale dello sport marchigiano, dal calcio all’ippica Il calcio: non proprio un periodo florido. Ippica: tante gare. Basket, volley e calcio a 5: qualche piccola soddisfazione

107 Letture Fuori dalle Mura

La regione Marche non è soltanto ottimo cibo, località affascinanti fra mare e monti, e tante attività culturali. Infatti la regione affacciata sull’Adriatico è anche una zona in cui lo sport è un elemento facente parte della cultura e della tradizione.

Non a caso uno dei migliori calciatori italiani tutti i tempi, e ora attuale CT della nazionale italiana è marchigiano, precisamente di Jesi. Parliamo ovviamente di Roberto Mancini. Vediamo lo stato di salute dello sport marchigiano, cercando di toccare tutte le discipline presenti sul territorio.

Il calcio: non proprio un periodo florido per le Marche

Se a livello di singoli le Marche possono vantare tanti calciatori in massima serie, fra cui Orsolini e Bonaventura, oltre al già citato allenatore jesino alla guida della Nazionale di calcio, lo stesso non si può dire per i club. Infatti non vi è nessun club marchigiano in A e in B è uno solo il club che rappresenta la regione: l’Ascoli. Lontani i tempi in cui anche l’Ancona militava in Serie A. Ciò accade nonostante il calcio sia uno degli sport più praticati e più amati in regione, con ben 26 squadre professionistiche. L’anno scorso i bianconeri dell’Ascoli sono arrivati ai playoff, e poi sono stati sconfitti dal Benevento. Ora mister Bucchi, che in bianconero ci ha anche giocato, proverà a fare meglio e a regalare la Serie A al pubblico ascolano.

Ippica: tante gare fra Senigallia e Civitanova Marche

Se nel calcio le Marche cercano di raggiungere nuovamente i fasti degli anni ‘90, in altri sport la regione è fra le protagoniste. Ad esempio le Marche sono protagoniste dell’ippica oggi, che in particolare nel 2022 vede fra Senigallia e Fermo tante competizioni celebri legate al mondo dei cavalli. Luglio è la volta della tradizionale delle gare all’ippodromo Montegiorgio, in provincia di Fermo, che continuano anche in agosto con la TRIS e soprattutto con il G.P delle Marche – Campionato Guidatori. C’è nel frattempo tanta soddisfazione per l’attività che ha visto coinvolto l’ippodromo Mori di Civitanova Marche. Infatti nella struttura maceratese nel 2022 sono state raddoppiate le corse, passate infatti da sei del 2021 a dodici.

Basket, volley e calcio a 5: qualche piccola soddisfazione

Se nel calcio a “11” le Marche non raggiungono grandi soddisfazioni, il calcio a 5 invece regala sorrisi al pubblico marchigiano. La squadra di Pesaro, che in bacheca vanta anche ben tre scudetti nazionali, nella stagione 2021-2022 è riuscita a fare un “piccolo” triplete, portandosi a casa la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e lo scudetto. Inoltre, il calcio a 5 marchigiano presenta ben altre tre squadre nella seconda categoria, la Serie A2, e queste sono: Cus Ancona, Bulldog Lucrezia, e Porto San Giorgio. Il basket è un altro sport di grande tradizione, e tutti ricordano le grandi gesta della Scavolini Pesaro, soprattutto a inizio anni ‘90.

Nella stagione 2020-2021 i bianco rossi erano riusciti ad accedere alla finale di Coppa Italia, mentre nella stagione 2021-2022 entrata nei primi otto posti in A1, la Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro era stata poi battuta per 3-0 dalla Virtus Segafredo Bologna, che si è poi laureata campione d’Italia. Per completezza di informazioni, anche se è forse inutile citare una delle squadre di volley maschile più forti in Italia. Parliamo ovviamente della Associazione Sportiva Volley Lube, che si è laureata campione d’Italia per due anni consecutivi, e nella stagione 2022-2023 proverà a andare oltre i quarti di finale di Champions League, risultato conseguito nella stagione 2021-2022.