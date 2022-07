Turismo ed eventi, sanità, fine vita, politica regionale e nazionale: intervista a Mangialardi Chiacchierata "balneare" con il consigliere regionale PD - VIDEO

Clima estivo e “balneare” per la nuova intervista video che il consigliere regionale PD Maurizio Mangialardi ha rilasciato a Senigallia Notizie.

Una chiacchierata che è partita proprio dal tema del turismo, data la stagione in pieno corso, del maggiore appeal delle località italiane, dopo le annate profondamente segnate dalla pandemia, e degli eventi che caratterizzano l’estate senigalliese e marchigiana.



Ci si è poi spostati sui temi della sanità e della riorganizzazione regionale avanzata dalla Giunta Acquaroli su cui, promette Mangialardi, il PD darà battaglia. Il consigliere regionale ci ha poi parlato della proposta di legge regionale sulla regolamentazione del suicidio medicalmente assistito, che egli stesso ha firmato accogliendo l’invito dell’associazione Luca Coscioni. Domande per Mangialardi anche riguardo la vicenda del commissariamento della Fondazione Città di Senigallia e il palesato declassamento del porto di Ancona.

Impossibile non valicare, durante l’intervista video con il consigliere Mangialardi, i confini delle Marche e non dare uno sguardo al complicato scenario politico italiano, con le dimissioni del premier Mario Draghi e lo scioglimento delle camere, esaminando le prospettive per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Parlando, poi, dei provvedimenti del governo Draghi, si è arrivati a trattare anche l’attualità internazionale, toccando il tema della guerra in Ucraina.