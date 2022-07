Commemorazione 30° Anniversario strage di via D’Amelio: cerimonia della Regione Marche Saltamartini: "Eroi nostro Paese". Latini: "Testimoni valori giustizia". Mancinelli: "Fare piena luce". Orsolini: "Scuola presidio di legalità"

“È nostro dovere ricordare questi eroi e i loro famigliari che costituiscono la resistenza moderna del nostro Paese. Eroi e familiari che hanno dato dignità alla nostra Nazione”.

Lo ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Filippo Saltamartini, nel corso della Commemorazione del 30° Anniversario della strage di Via D’Amelio (Palermo, 19 luglio 1992), dove persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque dei suoi agenti di scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.