“Il nuovo piano socio-sanitario correggerà le distorsioni della sanità territoriale” A dirlo sono gli esponenti di Fratelli d'Italia di Senigallia

“L’attenzione di Fratelli d’Italia verso la sanità locale e comprensoriale è stata sempre puntuale, non facendo mai mancare risposte e interessamento da parte dei suoi rappresentanti istituzionali.”

Lo afferma in una nota il partito di Giorgia Meloni di Senigallia, attraverso il suo Coordinatore comunale Davide Da Ros.

“Dimostrazione – aggiunge – è l’indirizzo della Giunta regionale, che in questi giorni ha siglato un accordo di programma con la Giunta comunale riguardo all’intervento strutturale, che vedrà la realizzazione di una nuova palazzina per gli interventi di emergenza all’interno dell’area ospedaliera senigalliese. Un intervento, che vede Senigallia destinataria di milioni di euro di risorse regionali. Un picco passo avanti, ma significativo.”

Gli fa eco il dirigente nazionale FDI Marcello Liverani, il quale sottolinea come “l’Assessore regionale Francesco Baldelli, con delega alle strutture ospedaliere, abbia fatto in questi ultimi mesi – commenta – diversi sopralluoghi a Senigallia per conoscere più a fondo le esigenze del territorio e per capire quali opere fossero necessarie per implementare le strutture sanitarie della città e dell’entroterra, incontrandosi più volte con il Sindaco Olivetti.”

“La sanità del territorio rappresenta, allo stesso tempo, una reale richiesta di risposte e una capacità di riuscire a darne. L’Assessore Baldelli, l’Assessore Saltamartini e l’intera Giunta Acquaroli stanno dimostrando – fa presente ancora Liverani, dirigente nazionale FDI – un’attenzione diversa e particolare alla nostra sanità. A ciò va aggiunta anche la nuova impostazione del piano socio-sanitario presentato nei giorni scorsi dal governo regionale, già approdato in sede di Commissione consiliare sanità dell’Assemblea legislativa delle Marche e inviato, come proposta, a tutti i soggetti interessati e ai Comuni. Proposta, che proprio domani mattina sarà illustrata anche a Senigallia. Ci troviamo di fronte, quindi, ad una svolta epocale perché il nuovo piano riconsidera il rapporto cittadino-servizi in modo del tutto diverso da quell’impostazione-imposizione che fu data diciannove anni fa dalla legge regionale 13.”

“La minoranza PD – chiosa Massimo Montesi, consigliere comunale FDI – può dire quello che vuole, ma le sue responsabilità politiche e di direzione della sanità regionale in questi due decenni appena trascorsi, sono palesi, evidenti e incontrovertibili, avendo prodotto distorsioni, a cui è arrivata l’ora di dare qualche soluzione. E noi lo stiamo facendo.”