Alla Rocca Roveresca di Senigallia mercoledì 13 luglio il recital “Ricordando Pasolini” Terzo appuntamento con il Musica Nuova Festival 2022

Il giorno 13 luglio alle ore 21.00, avrà luogo il terzo appuntamento del Musica Nuova Festival 31° edizione 2022 in collaborazione con il Comune di Senigallia, l’Assessorato alla Cultura e la Direzione Regionale Musei Marche.

Il recital intitolato “Ricordando Pasolini”, si terrà nel cortile della Rocca Roveresca, è un omaggio a Pier Paolo Pasolini per il 100° anniversario dalla sua nascita; figura tra le più dibattute ed emblematiche del suo tempo, Pasolini rappresenta ancora oggi un punto fermo della cultura italiana e internazionale, grazie alla sua capacità di leggere e anticipare le trasformazioni della società contemporanea che ne fanno un autore tuttora originale e di grande attualità. Intellettuale impegnato e controverso, autore influente, artista eclettico, Pier Paolo Pasolini ha inciso come nessun altro nella storia culturale del Novecento italiano. La sua eredità costituisce una materia viva, un patrimonio condiviso e offre un orizzonte di riferimento per decifrare la complessità della nostra epoca. La sua ampia produzione si declina in più ambiti, poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo. Culturalmente versatile, si distinse in altri numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista. Pasolini si è conquistato degli spazi rilevanti nella letteratura, nel cinema, nel teatro, nella saggistica, nel giornalismo e la poesia è stata forse il tratto espressivo che più lo ha distinto.

Durante la serata gli attori Alessio Messersì e Mauro Pierfederici racconteranno la storia della sua vita, intrecciandola ad estratti dalle sue opere, sia poetiche che giornalistiche, a brani di musica contemporanea eseguiti alle percussioni dal M° Giacomo Sebastianelli esuberante interprete altrettanto riconosciuto a livello internazionale; laureato col massimo dei voti al Conservatorio “D’Annunzio” di Pescara, successivamente consegue con lode il Diploma Accademico di II livello presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e il Diploma in musica da camera all’ Accademia Internazionale di Imola. E’ vincitore di numerosi Concorsi e collabora con l’Orchestra del Teatro Alla Scala di Milano, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, è docente di ruolo e ha pubblicato metodi didattici per la Casa Editrice Master Symphony.

da Associazione Musica Antica e Contemporanea