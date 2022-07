Discussioni e liti in treno e sul molo di Senigallia: interventi della Polizia Un pugliese è stato allontanato dalla città e una quarantacinquenne sanzionata per ubriachezza molesta

169 Letture Cronaca

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, volti a contrastare la criminalità diffusa, anche la scorsa settimana il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Senigallia ha effettuato specifici servizi di prevenzione.

In particolare, nelle ore serali, è intervenuto presso la stazione ferroviaria di Senigallia per attendere l’arrivo del treno proveniente da Pesaro, a bordo del quale era stata segnalata una persona molesta. Dopo essere riusciti a farlo scendere per non far tardare la corsa del convoglio, i poliziotti hanno identificato il soggetto come cittadino italiano, che solo poche ore prima era stato colpito da provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Rimini.

In treno era nata una discussione per futili motivi tra questo ed un cittadino extracomunitario. Dopo gli accertamenti di rito, essendo l’uomo domiciliato in Puglia, è stato allontanato da Senigallia.

Durante un altro intervento serale, agenti in servizio sulla Volante sono intervenuti presso il molo di ponente, su quale era stata segnalata una lite fra due donne. All’arrivo dei poliziotti, una delle due, nata nel 1949 e residente in un comune limitrofo, lamentava di essere stata aggredita senza motivo dall’altra donna, una quarantacinquenne residente a Senigallia.

Dopo aver riportato la calma tra le due, gli agenti hanno constatato che la senigalliese, dal comportamento evidentemente aggressivo e con diversi precedenti penali a carico, era in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche: per tale motivo è stata sanzionata ai sensi dell’Art 688 C.P. per ubriachezza molesta.