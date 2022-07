Martedì 5 luglio presentazione del libro “Public History – Undici anni sul campo” Si tratta del primo dei tre appuntamenti promossi a luglio dall'Associazione di Storia Contemporanea

112 Letture Cultura e Spettacoli

Il mese di luglio si apre con un appuntamento abituale come la “Pizza democratica” che si tiene la sera del 4 luglio in un noto ristorante cittadino a prezzo nazional-popolare: bisogna prenotare inviando, entro le 18.00 di domenica 3 p.v., una mail ad ascontemporanea@gmail.com oppure un whatsapp al numero 37557 99 348, precisando il numero dei partecipanti.

Dopo questo ritrovo, l’Associazione di via Chiostergi presenta tre novità librarie. Si inizia martedì 5 luglio, al Palazzetto Baviera, ore 21.30, per la rassegna “Le Marche tra le righe” promossa dalla libreria Iobook, presentazione del libro di Marco Severini, Public History. Undici anni sul campo (Ed. Ronzani, 2022): dialoga con l’autore Lidia Pupilli, direttrice scientifica ASC. Public History significa fare e raccontare la storia al di fuori dell’università, con rigore e metodo scientifico, parlando con la gente, dialogando con il pubblico per venire incontro alla sempre più diffusa richiesta di storia. È quanto ha fatto nei suoi undici anni di vita l’Associazione di Storia Contemporanea, girando per l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti.

Il secondo appuntamento è invece previsto venerdì 8 luglio alle 21.15, nel cortile della Rocca roveresca (“su concessione del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Marche, Urbino”), con un’edizione speciale degli “Incontri con la Storia”: verrà presentato il volume collettaneo Viaggiare nel mondo in guerra 1946-1963 (Ed. Ronzani, 2022), fresco di stampa, nel corso di una serata dedicata al professore e socio Goffredo Giraldi, recentemente scomparso; alla serata prenderanno parte i soci dell’associazione “Aristarco di Samo”, di cui il prof. Giraldi era presidente.

Infine, il 28 luglio, al Ristorante Green Park di Ascoli Piceno, alle 19.45, un’apericena accoglierà la presentazione del sopra citato Public History e dell’ultima ricerca storica della Vicepresidente Rita Forlini Di Lorenzo, D’amore e di guerra (Ed. Aras, 2022) recentemente ospitata nella Rocca senigalliese; mattatore della serata sarà Maurizio Piccioni, speaker radiofonico e divulgatore.