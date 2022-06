Ancora poche ore prima del calcio d’inizio della partita “Un gol, un sorriso” Alle ore 20.00 di lunedì 27 la Nazionale Calcio Tv scenderà in campo allo stadio "Bianchelli"

Sono stati invitati dall’amministrazione comunale e dalle associazioni promotori dell’evento, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Ambasciatore Ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, il Prefetto della Provincia di Ancona, il CT della Nazionale Roberto Mancini ed alcuni Sindaci delle città limitrofe che accompagneranno i profughi ospitati nei loro comuni.

Sarà una serata importante e ricca di sorprese, per questo lanciamo ancora un appello per venire allo stadio lunedì 27 giugno alle ore 20:00 e dimostrare il grande cuore di Senigallia e non solo.

La macchina organizzativa è in pieno movimento per portare allo stadio anche i turisti e regalare loro una serata di solidarietà, sport e risate con la Nazionale Calcio Tv, guidata da Paolo Bonolis.

Il costo dei biglietti è pari a 5 € per gli adulti, ad 1 € per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Prevendite biglietti www.ciaotickets.com oppure presso la biglietteria del Teatro “La Fenice” il sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 – e dalle 17:00 alle 20:00.

Vendita presso lo Stadio giorno 27 giugno a partire dalle ore 18:30.

Info 0716629455/456