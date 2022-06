“Sanità regionale gestita dalla politica. Senigallia bacino elettorale di nessuno?” Comitato Difesa Ospedale: "Tante promesse, ma politici regionali da noi vengono solo al mare o a mangiare il pesce"

130 Letture Cronaca

Non abbiamo Assessori in Regione, abbiamo solo il Sindaco Olivetti dalla nostra parte ma evidentemente non basta.

Eppure tante promesse erano state fatte in campagna elettorale dal Governo Acquaroli dopo quelle mai attuate del PD che di Senigallia aveva il Presidente IV° Commissione/Assessore, il Presidente ANCI Marche e un suo bacino elettorale sostanzioso. Ma anche il PD non ha fatto niente per la sanità senigalliese, pagando per questo lo scotto politico.

Cambiando l’ordine degli addendi (governi regionali) la somma non cambia: nessuno fa niente per il nostro povero Ospedale, disastrato nei servizi, nelle strutture, nei macchinari e nel personale.

Ormai si va a bacini elettorali.

Marche Sud ha Saltamartini e Castelli, Marche Est ha Ciccioli (che però ha perso a Fabriano e con Jesi in bilico), Marche Nord ha Baldelli (da Pergola a Fano/Pesaro e Sassocorvaro).

Senigallia invece non ha nessuno e cosa ancora più grave non attrae l’interesse sociale e sanitario di nessun politico Regionale.

A Senigallia ci vengono solo al mare o a mangiare il pesce.

Ce ne dobbiamo fare una ragione!

L’Assessore Baldelli inaugura un nuovo reparto di lungodegenza a Sassocorvaro… il suo bacino elettorale! Fa bene perché lui la sanità pubblica la difende con il coltello tra i denti, diceva!

E lo stesso diceva per l’ospedale di Senigallia negli incontri pubblici pre-elettorali, salvo dimenticandosene subito dopo.

Anzi ora fa il contrario con l’inaugurazione della struttura sanitaria a Sassocorvaro, privata e non pubblica.

E la panacea sanitaria studiata dalla Giunta Acquaroli per il Pronto Soccorso e la riduzione delle liste d’attesa quale sarebbe?

Il rimedio spettacolare della Giunta Acquaroli, udite, udite è il “geniale” Bed Manager, nuova figura dirigenziale.

Non ci sono soldi per assumere medici ed infermieri ma ci sono per nuovi dirigenti.

La verità è che non siamo attrattivi elettoralmente, ma non siamo scemi o di memoria corta!

da Comitato Cittadino per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia