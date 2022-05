La Juniores dell’US Pallavolo Senigallia 13° in Italia Ottimo risultato in Veneto per le campionesse regionali

Tredicesime in Italia!

Ottimo risultato per l’US Pallavolo Senigallia sponsorizzata Banco Marchigiano Miv, nella sua prima, e storica, esperienza alle finali scudetto under 18 femminile.

La squadra di coach Roberto Paradisi, tutta nata e costruita in casa come da tradizione e filosofia societaria, chiude nelle finali venete al tredicesimo posto in Italia.

Dopo aver vinto il titolo regionale, le nerazzurre hanno portato la loro filosofia sportiva e di vita, rappresentando Senigallia e la Valmivola, nonché la Regione Marche di cui erano l’unica squadra qualificata, in Veneto, col gotha del volley italiano.

Due vittorie e tre sconfitte il bilancio finale, che vale il tredicesimo posto: dopo le tre sconfitte nella fase di qualificazione, durissima, sabato 28 due belle vittorie prima contro la rappresentante della Sardegna, poi contro quella della Campania: 3-0 sul Garibaldi (25-17 25-15 25-19) e 3-1 sull’Arzano (16-25 25-18 25-23 25-21).

“Abbiamo onorato le nostre Marche del volley e il nostro territorio. Fantastiche nerazzurre!. Ambasciatrici della Valmivola ed ambasciatrici di una diversa filosofia sportiva che, oggi più che mai, rivendichiamo con orgoglio. Il grido dell’Aquila oggi ha riecheggiato sulle vette sportive d’Italia“, è il commento entusiasta del club che si è fatto valere anche tra le grandi della pallavolo azzurra.