“Senigallia eventi estate 2022”: i concerti di Irama e The Kolors ultime novità annunciate Il sindaco Olivetti presenta il calendario delle proposte musicali e culturali estive ai microfoni di Senigallia Notizie - VIDEO

Nella mattinata di venerdì 27 maggio, presso la Sala del fico di Palazzetto Baviera è stato presentato il calendario ufficiale degli eventi che si svolgeranno a Senigallia durante il periodo estivo.

Intenso il cartellone degli appuntamenti con grandi conferme e tante novità.

Grande riconferma degli eventi più importanti come Summer Jamboree, Festival del Fado, XMasters, Festival di Epicuro, Ventimilarighesottoimari in giallo, Solenne Ingresso, Fosforo, Jazz sotto le stelle, Lo sportivo dell’anno.



Tantissime le nuove proposte di intrattenimento musicale e culturale: il Festival degli anni 80, Cultura e identità, Festival Collegamenti, una tappa di “RDS ON Summer” con un ospite speciale, Irama, che si esibirà dal tetto della Rotonda a mare il 19 giugno. E poi ancora, una tappa di Radio 105, che sposa il progetto Save The Sea, un’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Mare vivo onlus, finalizzata alla pulizia di alcuni tratti di spiaggia che culminerà con l’intrattenimento musicale di sabato 9 luglio con il gruppo The Kolors.

BeatleSenigallia festeggerà gli 80 anni di Paul McCartney con due concerti, in Piazza Garibaldi e sul tetto della Rotonda a mare.

Il cartellone delle manifestazioni prevede anche spettacoli a misura dei più piccini: la rassegna Ambarabà – baracche e burattini, un percorso Escape, il labirinto di Hort, e piccoli intrattenimenti serali con Fosforo – La festa della scienza.

Tornano i fuochi artificiali previsti nella serata di martedì 23 agosto.

La sera del 24 luglio sarà dedicata a “Il Cuore per la città”, presso la Rotonda a mare; saranno consegnati gli attestati di ringraziamento a cittadini che si sono particolarmente distinti per aver contribuito ad accrescere il valore della città di Senigallia. La serata sarà allietata da un intrattenimento musicale.

La Fiera Campionaria e la Fiera di Sant’Agostino saranno gli appuntamenti che riprenderanno con l’originaria programmazione pre-pandemia.

La maggior parte degli eventi si svolgerà in Piazza Garibaldi, Piazza Roma e presso il giardino della Scuola Pascoli. Sul tratto demaniale di Marzocca si svolgerà il consueto Marzocca Summer Festival con spettacoli ed animazione per grandi e piccini.

“Una stagione estiva che ha lo scopo di accogliere cittadini e turisti di tutte le età e con gusti differenti. Le iniziative, improntate alla eco-sostenibilità, sono molteplici e variegate per soddisfare la voglia di condivisione e di divertimento nella speranza di lasciarci alle spalle il difficile periodo che abbiamo vissuto”, queste le parole del Sindaco Massimo Olivetti.