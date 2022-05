Arte: tre giorni di studio a Senigallia da giovedì 26 a sabato 28 maggio Il programma con appuntamenti tra San Rocco, Rocca, Palazzetto Baviera, Palazzo del Duca, Museo della Mezzadria e Pergola

Desiderio mimetico e necessità interiore nel mondo degli artisti e dei collezionisti, Omaggio a René Girard, con un’installazione: Un giorno nella vita di Vassili Kandinsky.

Conferenza organizzata a Senigallia con il sostegno del Comune di Senigallia, della rivista francese Experts e la partecipazione del CNCEJ e dell’Associazione nazionale francese dei giuristi esperti in cultura e comunicazione.

Il desiderio mimetico è un concetto filosofico e psicologico stabilito da René Girard, che pone il mimetismo e l’imitazione al centro di ogni desiderio. È stata sviluppata in due libri: Géométries du désir e Mensonge romantique et vérité romanesque.

Il colloquio offrirà l’opportunità di discutere la sua teoria nel contesto della trasmissione del sapere, del desiderio dei collezionisti, della creazione artistica e del mercato dell’arte.

Giovedì 26 maggio

10:00-13:00, Conferenze Auditorium San Rocco

– Benoit Chantre (Association Recherches mimétiques). “Passioni umane spiegate dal desiderio mimetico, quale impatto nella storia dell’arte?”.

– Paul Dumouchel (Università del Quebec, Montreal) “Le désir d’objet et l’objet du désir”.

– Christine Cayol (Yishu8, Pechino), “Imparare o copiare, rinnovare, ispirare, innovare nella cultura artistica cinese”.

– Jean Dhombres (Storia della scienza, Centro Koyré), “Desiderio di innovare e resistenza psicologica nella storia delle idee” – Cos’è questa roulette? – È,” rispose Pascal, “la curva descritta da un chiodo in una ruota di carrozza quando gira… Lo studio della traiettoria di un chiodo conficcato in una ruota di carrozza, descritto da Blaise Pascal nel 1658, si inserisce sorprendentemente nel complesso quadro europeo della disputa tra antichi e moderni, ha dato origine a diverse immagini in Francia, Italia e Inghilterra e ha indubbiamente portato alla rivoluzione del calcolo differenziale e integrale, partecipando così a quella che è stata definita la crisi di coscienza dell’Europa pre-illuminista. Al di là o al di sotto delle analisi tecniche o epistemologiche, a seconda dei gusti, le variazioni delle immagini di questa curva, chiamata simpaticamente roulette, parlano della violenza di un desiderio di fare come il vecchio e di un desiderio di fare contro. Si tratta di continuare una tradizione o di creare una rivoluzione nella conoscenza e nel suo apprendimento che cancelli il vecchio.

– Nicolas Devigne (Université polytechnique des Hauts-de-France) “Il desiderio dei collezionisti, guidati dai loro occhi o dalle loro orecchie”

Pranzo-dibattito al Circolo La Fenice

16:00-18:00 Visita guidata Un giorno nella vita di Vassili Kandinsky, Rocca Roveresca (possibile visita del monumento e di altre mostre)

18:00-19:30 Tavola rotonda organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Ancona, “Kandinsky, Bauhaus e dintorni” presieduta da Giordano Pierlorenzi, Presidente dell’Accademia, Pinacoteca di Senigallia

Venerdì 27 maggio

10:00-13:00, Conferenze e dibattito Auditorium San Rocco Aspetti giuridici, desiderio mimetico e mercato dell’arte, omaggio, copia, citazione, riproduzione, plagio, riappropriazione, contraffazione, digitalizzazione

– Daniel Girardin (Storico della fotografia, Losanna). Il fenomeno dell’appropriazione in fotografia

– Michele Smargiassi (conferenza in italiano)

– Jean-Marc Mojica (Avvocato specializzato in diritto d’autore) Ridefinire il plagio nell’era digitale

Tavola rotonda con la partecipazione del pubblico organizzata dalla Compagnie nationale des experts de justice CCD: – Patrice Montico (Teatro e audiovisivi) – Pierre Saupique (Direttore della rivista Experts) – Hubert de Maximy (video e suono) – Ghislaine Gracieux (diritto d’autore cinematografico) – Emmanuelle Leroy Poncet (proprietà artistica) – Yves Liverset (Musica)

Pranzo al Circolo La Fenice

16:00-17:00 Preparando la Biennale, Nicolas Devigne (Politecnico di Hauts-de-France). Presentazione del lavoro degli studenti di Valenciennes, Licenza 3, Master 1 e Master 2 in preparazione della Biennale 2023. Palazzetto Baviera

17:00-18:00 Visita guidata da Stefano Verri alla mostra Roger Ballen, Palazzo del Duca

18:30-19:30 Visita guidata da Marion, Céline e Margaux alle mostre in via Fratelli Bandiera, Paolo Monina, Atelier 41, Denis Freppel, Bandiera 61

Sabato 28 maggio

9.00-19.00 Escursione – Visita del territorio: nessun limite di posti se si dispone di un’auto, ma ci sono solo 35 posti nel Lolli-Bus, iscrizione obbligatoria

9.00. Partenza con Lolli-bus dall’Albergo Bice

10:30 visita ai Bronzi di Pergola, Per la sua straordinaria importanza archeologica, il gruppo è stato oggetto di una lunga disputa per la custodia delle statue e la loro detenzione (nel Museo Archeologico Nazionale di Ancona o nel Museo dei Bronzi Dorati e della città di Pergola). Ora, dopo l’annuncio di un compromesso, secondo il quale i bronzi originali e una copia esatta sono detenuti a turno dai due musei, gli abitanti di Pergola hanno ottenuto il diritto di conservarli.

13:00-15:30 Sosta gastronomica al ristorante Le Ginestre (Belvedere Ostrense). Degustazione di varie paste al tartufo

16:30-18:30 Visita guidata al Museo della mezzadria (Santa Maria delle Grazie, Senigallia).

Presentazione di Enzo Carli ed Enea Discepoli, rievocazione delle dure condizioni di vita dei mezzadri nelle Marche dello Stato Pontificio, l’ambiente da cui proveniva Mario Giacomelli, esposizione delle sue fotografie scattate in questo mondo su richiesta del prof. Sergio Anselmi

19.00. Ritorno in autobus all’Albergo Bice

dagli organizzatori