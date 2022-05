Continua il corso rivolto agli anziani sull’utilizzo dello smartphone L'iniziativa è promossa da Auser Senigallia in collaborazione con gli studenti degli istituti superiori della città

Proseguono le lezioni sull’uso dello smartphone organizzate dall’Auser Volontariato Senigallia. Dopo un primo ciclo di lezioni a cui hanno partecipato numerosi volontari e nostri soci, in questo mese di maggio il corso è continuato con la nuova formula dello scambio intergenerazionale: gli studenti insegnano ad usare lo SMARTPHONE agli anziani.

Nell’ambito del progetto “Volontariamente” promosso dal CSV Marche (Centro Servizi Volontariato) dedicato agli studenti delle classi quarte degli Istituti Superiori della città, al quale l’Auser ha sempre aderito, la nostra Associazione ospita gli studenti all’interno delle proprie attività con la finalità di avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato.

Con la formula “Testimonianza e Stage” ideato dallo stesso CSV Marche, ben 18 studenti stanno svolgendo uno stage di due parti: un servizio di trasporto socio-assistenziale in collaborazione con i volontari ed una seconda parte in cui gli studenti sono chiamati a svolgere una lezione sull’uso dello smartphone agli over 60, poco avvezzi alle nuove tecnologie digitali.

Un vero ed efficace scambio “intergenerazionale” il reale protagonista, con tanti suggerimenti e consigli da parte dei giovani insegnanti verso i loro “quasi nonni” sulle nuove dinamiche digitali e in particolare su come approcciarsi ai “social” ormai sempre più di moda.

Una bella e positiva esperienza sia per i giovani studenti, coinvolti in modo concreto al mondo del volontariato, sia per gli attempati allievi, che hanno apprezzato la disponibilità e la pazienza dimostrata dai ragazzi nei loro confronti.

Un modo nuovo di coinvolgere le nuove generazioni a favore degli anziani che l’Associazione Auser da tempo sta portando avanti nell’ambito dei numerosi progetti sul come invecchiare bene e in modo attivo.

da: Auser Senigallia