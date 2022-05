Un Programma di Sviluppo Rurale pensato a misura del territorio delle Marche La Regione punta su ascolto per riprogettare sviluppo rurale che in nome di identità risponda ad esigenze di produzioni locali

PSR e Regione Marche proseguono il percorso di ascolto e di condivisione con quanti operano ogni giorno nel sistema rurale, imprenditori agricoli, rappresentanti delle associazioni, mondo accademico, istituzioni e cittadini, questa volta finalizzato a presentare i bandi aperti e di prossima emissione nel primo semestre 2022, territorio per territorio.



L’obiettivo: sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema rurale regionale

A fronte della dotazione del periodo di transizione 2021/2022 pari a circa 186 milioni di euro, sono molte le opportunità messe a disposizione dal PSR Marche.

L’intento è quello di illustrare i bandi più adeguati alle caratteristiche ed alle esigenze produttive degli operatori agricoli nei diversi territori: le Marche sono una regione molto variegata, da nord a sud, dalla costa alle aree più interne, in cui sono presenti realtà produttive con differenti bisogni. Il PSR Marche, dunque intende offrire una risposta mirata, per proporre un sostegno concreto, studiato e articolato anche in base alle istanze e alle necessità espresse proprio dal mondo agricolo con tutte le sue sfaccettature.

Sette appuntamenti si snoderanno lungo tutto il territorio regionale: si inizierà il 18 maggio da Macerata Feltria (PU), per proseguire il 19 maggio ad Arcevia (AN), il 20 maggio ad Appignano del Tronto (AP), il 24 maggio a Ortezzano/Valdaso (FM), il 25 maggio a Cartoceto (PU), il 26 maggio a Potenza Picena (MC) per concludersi a Sant’Angelo in Vado (PU) il primo di giugno, sempre con inizio alle ore 17.30.

Gli incontri rappresenteranno anche l’occasione per favorire il confronto e la condivisione in tema di politiche rurali e fornire qualche interessante anticipazione sulla nuova programmazione 2023/2027, dove sono previsti importanti cambiamenti e il cui percorso di approvazione è in continuo avanzamento.

Incontri a misura di territorio

A porgere il saluto di benvenuto sarà il sindaco della località che ospiterà l’evento, i lavori saranno quindi aperti dal presidente di Regione Marche Francesco Acquaroli e dal vicepresidente e assessore regionale all’Agricoltura Mirco Carloni che offriranno una panoramica sulla strategia regionale per lo sviluppo rurale.

A seguire Lorenzo Bisogni, Autorità di Gestione del PSR Marche, presenterà un intervento suddiviso tra presente e futuro del PSR Marche, dalla stesura ed emissione dei bandi 2022 con alcuni spunti sul passaggio alla futura programmazione 2023-2027 del Programma di Sviluppo Rurale Marche.

I responsabili di misura illustreranno quindi i vari bandi, dedicati ai più diversificati settori, a partire dall’agriturismo all’enoturismo, dalla zootecnia alla biodiversità agraria, dall’agricoltura rigenerativa, a basso impatto e biologica, dalle filiere al sostegno alla tartuficoltura, contestualizzati a seconda del territorio.

Dopo la parte introduttiva si passerà ai contributi e al dibattito, per lasciare spazio a quanti vorranno chiedere maggiori approfondimenti o fornire una propria opinione in merito ai numerosi temi trattati.

Come partecipare

Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza previa iscrizione, ma per quanti non potranno partecipare è prevista la diretta on line sui canali social del PSR Marche, Facebook e YouTube.