Senigallia confermata “doppia” Bandiera Blu anche per il 2022 E' il ventiseiesimo vessillo per la Spiaggia di Velluto, il decimo per il Porto della Rovere

Nella mattinata di martedì 10 maggio sono state annunciate le località balneari e lacustri d’Italia che nel 2022 potranno fregiarsi della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale della FEE che identifica non solo le spiagge più belle, ma anche le più servite, accessibili e sostenibili, oltre agli approdi turistici migliori.

Senigallia è da oltre un quarto di secolo una presenza fissa in questo elenco: la Spiaggia di Velluto, sia con il litorale di Ponente, che con quello di Levante, ha conquistato infatti la ventiseiesima Bandiera Blu, che anche nel 2022 sventolerà dunque sul litorale senigalliese. Così come sventolerà in altre 16 località marchigiane, tutte quelle del 2021 più Porto Recanati, che si aggiunge alla lista delle spiagge premiate: 210 in tutta Italia, con la Liguria a farla da padrone (32 Comuni Bandiera Blu), seguita da Campania, Puglia e Toscana con 18, quindi Marche e Calabria con 17.

Vessillo numero 10, inoltre, per il Porto della Rovere di Senigallia, che si conferma Bandiera Blu per gli approdi turistici, all’interno di una più ristretta cerchia di porti premiati: nelle Marche, oltre a Senigallia, riconoscimenti per Fano (Marina dei Cesari), Ancona (Marina Dorica), Numana (Porto Turistico), Porto San Giorgio (Marina di Porto San Giorgio) e San Benedetto del Tronto (Circolo Nautico Sambenedettese).

Il presidente della Giunta Regionale, Francesco Acquaroli, ha epresso“grande soddisfazione per aver accresciuto il numero di questi riconoscimenti. Testimoniano il grande lavoro svolto per la tutela dell’ambiente e la cura dei nostri litorali. Un buon passaporto per il nostro turismo”.