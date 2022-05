A Senigallia torna “La Notte dei Musei” Mostre, conferenze e concerti animeranno le strutture del Circuito Museale di Senigallia il 14 maggio 2022

208 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo due anni di sosta forzata si rinnova l’appuntamento di Senigallia con “La Notte dei Musei”, e il “Gran Tour Musei” delle Marche.

Mostre, conferenze e concerti animeranno le strutture del Circuito Museale di Senigallia per tutta la giornata del 14 maggio 2022 con ingressi e visite guidate gratuite nei Musei e, come da tradizione, forti riduzioni sui biglietti di ingresso delle Mostre.

A Palazzetto Baviera la giornata inizia con l’apertura straordinaria alle ore 10.00 per l’Incontro ArtBonus per il Palazzetto Baviera: un’esperienza di buone pratiche tra pubblico e privato per il restauro e la valorizzazione della Casa Museo, in cui verrà presentato il restauro della Sala di Ilio e il progetto di riallestimento della Casa Museo (l’evento è gratuito ma con obbligo di prenotazione).

Si prosegue poi alle ore 17.45 con l’inaugurazione della mostraMirella Bentivoglio, la poesia verbovisiva che si compone di opere provenienti dall’ Archivio di Poesia Visiva e Librismo del Musinf. Un omaggio importante ad una delle artiste italiane più importanti del secondo Novecento. L’evento è gratuito ma sarà necessario prenotarsi.

Infine alle ore 21.30 una performance musicale a cura della Scuola di Musica Bettino Padovano vedrà Elisa Chitti esibirsi all’arpa.

Palazzetto Baviera resterà aperto per le visite all’esposizione permanente Corrado Gabani. 1872 – 1936 e delle Sale degli Stucchi dalle ore 15.00 alle ore 23.00.

Palazzo del Duca apre le sue porte dalle ore 15.00 alle ore 23.00, si potranno ammirare le mostre Il Realismo Magico di Mario Giacomelli e Roger Ballen – The Place of The Upside Down, di quest’ultima alle ore 21.00 ci sarà una visita guidata, un’occasione per entrare in contatto con la parte più nascosta della nostra psiche con le opere di uno dei Protagonisti della 59° Biennale di Venezia. Per partecipare alla visita guidata sarà necessario prenotarsi.

Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera in occasione della Notte dei Musei applicheranno la tariffa agevolata, sia per l’ingresso singolo che per gli ingressi cumulativi.

Alla Rocca Roveresca sarà possibile visitare, dalle ore 8.30 alle 23.00, la mostra Claudio Gobbi – Atlas of Persistence, un viaggio tra i teatri d’Europa e le chiese armene, e l’esposizione Una giornata di Vassili Kandinsky che racconta rare vicende del collezionismo di secondo Novecento.

Alle ore 21.30 l’appuntamento è con la Scuola di Musica Bettino Padovano che proporrà una performance per pianoforte di Amelie Petrucci e Matteo Montironi. A partire dalle ore 20.00 la Rocca Roveresca applicherà la tariffa straordinaria di 1 euro.

L’EX GIL propone alle ore 16.45 una visita guidata per scoprire La scultura del’900 a Senigallia attraverso le opere di Alfio Castelli, Silvio Ceccarelli, Enrico Mazzolani e Romolo Augusto Schiavoni. Un percorso di grande interesse, dal liberty alla seconda metà del ‘900 musealizzato – esempio quasi unico in Italia – all’interno di un edificio modernista che ospita uffici pubblici. L’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione.

Il Museo di Storia della Mezzadria“Sergio Anselmi” vi aspetta per la visita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00. Alle ore 17.00 ci sarà la performance musicale curata dalla Scuola di Musica Bettino Padovano che vederà Veronica Bernacchia alla tastiera.

L’Area Archeologia e Museo La Fenice sarà visitabile dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00. L’Archeoclub Senigalliese organizza due visite guidate, alle ore 18.45 e alle ore 21.00, per conoscere i segreti di Senigallia antica.

Alle ore 21,30 si esibiranno Samuele Garofoli, Stefano Coppari, Claudio Zappi e Lorenzo Ghetti Alessandri, una performance musicale a cura della scuola di Musica Bettino Padovano.

La Pinacoteca Diocesana vi aspetta invece a partire dalle ore 9.00 alle 12.00 e poi nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 per visitare la mostra Episcopus Senogalliensis; infine una serie di visite guidate dalle ore 21.00 fino alle 00.00 con partenza ogni 20 minuti.

Le prenotazioni per le visite guidate e per gli incontri dovranno pervenire entro le ore 13 del 13 maggio p.v. all’indirizzo mail circuitomuseale@comune.senigallia.an.it